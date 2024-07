इंदौर में 12 घंटे में रोपे जाएंगे 11 लाख पौधे, अमित शाह बनेंगे इस पल के साक्षी, नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश

11 lakh saplings will be planted in Indore in 12 hours : देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में 14 जुलाई (रविवार) को महज 12 घंटे के भीतर 11 लाख पौधे लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश की जाएगी और पौधरोपण के इस महाभियान में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी भाग लेंगे। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 2,649 स्थानों पर कुल 51 लाख पौधे लगाने का अभियान चल रहा है और इनमें से 11 लाख पौधे सीमा सुरक्षा बल की रेवती निशानेबाजी रेंज के विशाल परिसर में रविवार को सुबह छह बजे और शाम छह बजे के बीच लगाए जाएंगे।

कई संस्थाओं और लोगों ने दिए 20 करोड़ मूल्य के पौधे : विजयवर्गीय ने बताया कि सरकार और जनता की भागीदारी से आयोजित दुनिया के इस सबसे बड़े पौधारोपण कार्यक्रम में रविवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हिस्सा लेंगे और वह खुद भी पौधा लगाएंगे। नगरीय विकास मंत्री ने कहा, इस कार्यक्रम के लिए कई संस्थाओं और लोगों ने हमें करीब 20 करोड़ मूल्य के पौधे स्वेच्छा से दिए हैं।

नया कीर्तिमान बनाने की तैयारियां बड़े पैमाने पर जारी : उन्होंने बताया कि अपने एक दिवसीय इंदौर दौरे में शाह राज्य के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालयों का वीडियो कॉन्फ्रेंस से लोकार्पण भी करेंगे। विजयवर्गीय ने बताया कि पौधरोपण को लेकर असम के एक मौजूदा विश्व रिकॉर्ड को तोड़कर इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत नया कीर्तिमान बनाने की तैयारियां बड़े पैमाने पर जारी हैं।

‘गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स’ की वेबसाइट पर उपलब्ध ब्योरे के मुताबिक असम के उदलगुड़ी में राज्य सरकार के वन विभाग ने पिछले साल 13 और 14 सितंबर के बीच 24 घंटों के भीतर 9,21,730 पौधे लगाने का रिकॉर्ड कायम किया था। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि शहर में 12 घंटे के भीतर 11 लाख पौधे लगाने के अभियान की निगरानी के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के 100 से ज्यादा प्रतिनिधि रविवार को मौके पर मौजूद रहेंगे। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour