इंदौर में RE-2 रोड के लिए फिर हुई रिमूवल कार्रवाई, 130 बाधक मकानों पर निगम की कार्रवाई

शहर में बंगाली चौराहा से पीपल्याहाना के बीच अधूरे पड़े RE-2 रोड (रिंग रोड ईस्ट-2) का निर्माण पूरा कराने के लिए प्रशासन और नगर निगम ने एक बार फिर कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुवार सुबह से भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सड़क निर्माण में बाधक मकानों को हटाया गया। कार्रवाई के तहत शेष 130 मकानों को हटाने की हुई।

मौके पर नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल, अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर और एसडीएम घनश्याम धनगर सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया।

पिछली कार्रवाई के दौरान पथराव की घटना सामने आने के बाद इस बार प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थे। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम की टीम बाधक निर्माण हटाने में जुटी है ताकि सड़क निर्माण के लिए आवश्यक जगह खाली कराई जा सके और कार्रवाई के दौरान किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने।

RE-2 रोड इंदौर में सड़क संपर्क और यातायात व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण परियोजना है। बंगाली चौराहा से पीपल्याहाना के बीच सड़क का कुछ हिस्सा अधूरा होने के कारण निर्माण पूरा करने के लिए बाधक निर्माण हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

प्रशासन और नगर निगम की टीमें पहले भी इस मार्ग पर बाधक निर्माण हटाने के लिए कार्रवाई कर चुकी हैं। अब शेष हिस्से को सड़क निर्माण के लिए खाली कराने पर ध्यान दिया जा रहा है। बिचौली कांकड़, शिव नगर और शिव दर्शन नगर क्षेत्रों में रहने वाले कई परिवारों के व्यवस्थापन की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है। सड़क निर्माण में बाधा बन रहे शेष मकानों को हटाने के बाद परियोजना के अधूरे हिस्से पर आगे काम करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है।