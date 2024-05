Indore Crime News: इंदौर में हत्या के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर, पुलिस ने पैर में मारी गोली

Sporadic incidents of violence during voting in Bengal : लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर जारी मतदान के दौरान हिंसा की छिटपुट घटनाएं हुईं। हिंसा प्रभावित बीरभूम और बर्धमान-दुर्गापुर निर्वाचन क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने घोष के काफिले को रोक दिया और उनके वाहन के सामने प्रदर्शन करने लगे।