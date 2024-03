इंदौर में साधु के वेश में बदमाशों ने पुलिसकर्मी की घड़ी और चेन झपटी

Oil import again becomes expensive for India : भारत में डीज़ल-पेट्रोल का भाव इन्हीं दिनों कुछ घटा था, लेकिन चार दिनों की इस चांदनी के बाद भारत सरकार को उनका भाव जल्द ही फिर से बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन के विरुद्ध चल रहे रूसी युद्ध की दूसरी वर्षगांठ के साथ ही रूसी कच्चे तेल पर और अधिक कठोर नए प्रतिबंध थोप दिए हैं।