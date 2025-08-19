अमेरिकी शुल्क का नालको पर कोई असर नहीं होगा, कंपनी की नजर ब्रिटेन के बाजार पर

NALCO News: नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लि. (NALCO) ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी शुल्क से उसके कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी ने यह भी कहा कि वह ब्रिटेन के साथ व्यापार पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जहां शुल्क शून्य है। नालको के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) बृजेंद्र प्रताप सिंह ने यहां कहा कि कंपनी का एकल आधार पर शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 77 प्रतिशत बढ़कर 1,064 करोड़ रुपए रहा जबकि पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह 601 करोड़ रुपए था।ALSO READ: भारत को हथियार बेचना जोखिमभरा, व्हाइट हाउस के सलाहकार ने डोनाल्ड ट्रंप को क्या दी सलाह नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लि. (NALCO) ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी शुल्क से उसके कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी ने यह भी कहा कि वह ब्रिटेन के साथ व्यापार पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जहां शुल्क शून्य है। नालको के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) बृजेंद्र प्रताप सिंह ने यहां कहा कि कंपनी का एकल आधार पर शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 77 प्रतिशत बढ़कर 1,064 करोड़ रुपए रहा जबकि पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह 601 करोड़ रुपए था।

पहली तिमाही में परिचालन राजस्व 3,807 करोड़ रुपए रहा : उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में परिचालन राजस्व 3,807 करोड़ रुपए रहा। सिंह ने कहा कि ब्रिटेन में इलेक्ट्रिक वाहन और सौर पैनल निर्माण के लिए एक मजबूत बाजार है और दोनों ही एल्युमीनियम पर बहुत अधिक निर्भर हैं। यह हमारे लिए अपनी उपस्थिति बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर पेश करता है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी शुल्क वृद्धि से नालको के कारोबार पर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ेगा बल्कि हम ब्रिटेन में अवसर तलाश रहे हैं, जहां शुल्क शून्य है।

सिंह ने कहा कि पोट्टांगी बॉक्साइट खदानों के लिए निविदा इस साल सितंबर या अक्टूबर तक प्रदान की जाएगी और अगले जून तक खदानों का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। कुल 697.98 हैक्टेयर में फैले इस ब्लॉक की वार्षिक उत्पादन क्षमता 35 लाख टन है और इसका अनुमानित भंडार 11.1 करोड़ टन है।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta