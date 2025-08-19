मंगलवार, 19 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. समाचार
  4. US duty will have no impact on NALCO
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :भुवनेश्वर , मंगलवार, 19 अगस्त 2025 (22:38 IST)

अमेरिकी शुल्क का नालको पर कोई असर नहीं होगा, कंपनी की नजर ब्रिटेन के बाजार पर

trump
NALCO News: नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लि. (NALCO) ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी शुल्क से उसके कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी ने यह भी कहा कि वह ब्रिटेन के साथ व्यापार पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जहां शुल्क शून्य है। नालको के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) बृजेंद्र प्रताप सिंह ने यहां कहा कि कंपनी का एकल आधार पर शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 77 प्रतिशत बढ़कर 1,064 करोड़ रुपए रहा जबकि पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह 601 करोड़ रुपए था।ALSO READ: भारत को हथियार बेचना जोखिमभरा, व्हाइट हाउस के सलाहकार ने डोनाल्ड ट्रंप को क्या दी सलाह
 
पहली तिमाही में परिचालन राजस्व 3,807 करोड़ रुपए रहा : उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में परिचालन राजस्व 3,807 करोड़ रुपए रहा। सिंह ने कहा कि ब्रिटेन में इलेक्ट्रिक वाहन और सौर पैनल निर्माण के लिए एक मजबूत बाजार है और दोनों ही एल्युमीनियम पर बहुत अधिक निर्भर हैं। यह हमारे लिए अपनी उपस्थिति बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर पेश करता है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी शुल्क वृद्धि से नालको के कारोबार पर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ेगा बल्कि हम ब्रिटेन में अवसर तलाश रहे हैं, जहां शुल्क शून्य है।
 
सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में कंपनी ने घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में मजबूत वृद्धि के दम पर एल्युमिना और एल्युमीनियम की अब तक की सबसे अधिक घरेलू बिक्री दर्ज की है। उन्होंने कहा कि कंपनी अगले साल जून तक ओडिशा के कोरापुट जिले में अपनी पोट्टांगी बॉक्साइट खदानों का परिचालन शुरू करने की योजना बना रही है।ALSO READ: शांति का नोबल प्राइज पाने के लिए क्यों अपने मुंह मियां मिट्ठू बने ट्रंप, किसने चढ़ाया चने के झाड़ पर
 
सिंह ने कहा कि पोट्टांगी बॉक्साइट खदानों के लिए निविदा इस साल सितंबर या अक्टूबर तक प्रदान की जाएगी और अगले जून तक खदानों का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। कुल 697.98 हैक्टेयर में फैले इस ब्लॉक की वार्षिक उत्पादन क्षमता 35 लाख टन है और इसका अनुमानित भंडार 11.1 करोड़ टन है।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

चीनी विदेश मंत्री के साथ मीटिंग में बोले जयशंकर- भारत-चीन संबंधों के लिए बॉर्डर पर शांति जरूरी

चीनी विदेश मंत्री के साथ मीटिंग में बोले जयशंकर- भारत-चीन संबंधों के लिए बॉर्डर पर शांति जरूरीविदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। उन्होंने चीनी विदेश मंत्री को बताया कि भारत-चीन संबंधों को आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हित के सिद्धांत से निर्देशित होना चाहिए। बैठक में अपनी शुरुआती टिप्पणी में विदेश मंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि दोनों देशों के बीच मतभेद विवाद नहीं बनने चाहिए। भारत-चीन संबंधों के लिए बॉर्डर पर शांति जरूरी है।

Vladimir Putin : आखिर क्या है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पू सूटकेस का रहस्य, दुश्मनों से क्या है कनेक्शन

Vladimir Putin : आखिर क्या है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पू सूटकेस का रहस्य, दुश्मनों से क्या है कनेक्शनsecrets of Vladimir Putin : रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दुनिया के रहस्यमयी नेताओं के रूप में जाना जाता है। उनकी सुरक्षा किले की तरह अभेद्य होती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़ी एक दिलचस्प बात और उनके विदेशी दौरों के दौरान अपनाए जाने वाले एक अजीबोगरीब तरीके की। पुतिन जब भी किसी देश का दौरा करते हैं, तो अपने साथ एक खास 'पू सूटकेस' ले जाते हैं।

पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को दी ट्रंप के साथ अलास्का बैठक की जानकारी, आखिर दोनों नेताओं के बी‍च क्या हुई बातचीत

पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को दी ट्रंप के साथ अलास्का बैठक की जानकारी, आखिर दोनों नेताओं के बी‍च क्या हुई बातचीतPresident Putin called PM Narendra Modi: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फोन किया और यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बातचीत की जानकारी दी। पुतिन ने अमेरिकी राज्य अलास्का में ट्रंप के साथ हुई बातचीत के तीन दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। अलास्का शिखर सम्मेलन यूक्रेन युद्ध रोकने पर किसी सहमति के बिना समाप्त हुआ।

किस आंतरिक खतरे और साजिश की बात कर रहे हैं पूर्व सेना प्रमुख नरवणे?

किस आंतरिक खतरे और साजिश की बात कर रहे हैं पूर्व सेना प्रमुख नरवणे?पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे की पुस्तक कैंटोनमेंट कॉन्सपिरेसीज का विमोचन

बाबा रामदेव पर फिसली बृजभूषण शरण सिंह की जुबान, जिसके नाम पर कमा-खा रहा है...

बाबा रामदेव पर फिसली बृजभूषण शरण सिंह की जुबान, जिसके नाम पर कमा-खा रहा है...योग गुरु बाबा रामदेव को लेकर भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का एक बयान चर्चाओं में हैं। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बृजभूषण शरण सिंह ने यह बयान उत्तरप्रदेश के बलरामपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया था। इस वीडियो पर सोशल मीडिया में खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई यूजर्स बाबा रामदेव तो कई बृजभूषण का समर्थन करते नजर आ रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

जेपी नड्डा ने SIR पर राहुल गांधी को ऐसे घेरा, खड़ा हूं आज भी वहीं...जहां मेरा झूठ पकड़ाया

जेपी नड्डा ने SIR पर राहुल गांधी को ऐसे घेरा, खड़ा हूं आज भी वहीं...जहां मेरा झूठ पकड़ायाभारतीय जनता पार्टी (BJP) अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को एक महिला के वीडियो का हवाला देते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा जिसने पहले कांग्रेस नेता गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के तेजस्वी यादव के समक्ष दावा किया था कि उसके परिवार के छह सदस्यों के नाम बिहार में मसौदा मतदाता सूची से हटा दिए गए और फिर अपनी बात से पलट गई।

चिवनिंग यूपी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत, अब ब्रिटेन में पढ़ सकेंगे उत्तरप्रदेश के छात्र

चिवनिंग यूपी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत, अब ब्रिटेन में पढ़ सकेंगे उत्तरप्रदेश के छात्रChevening UP Scholarship Scheme launched: ब्रिटेन के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा का सपना पूरा करने के उद्देश्य से उत्तरप्रदेश सरकार और ब्रिटेन के 'द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस' (एफसीडीओ) के बीच मंगलवार को हुए एक ऐतिहासिक समझौते के तहत चिवनिंग-भारतरत्न श्री अटल बिहारी बाजपेयी उत्तरप्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है।

Delhi : PM मोदी ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से की मुलाकात, जानिए क्या हुई बात

Delhi : PM मोदी ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से की मुलाकात, जानिए क्या हुई बातप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि पिछले 10 महीनों में भारत-चीन संबंधों में एक-दूसरे के हितों और संवेदनशीलता के सम्मान के साथ लगातार प्रगति हुई है। मोदी ने यह बात चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कही।

लिफाफा प्रेम में फंसे एसडीएम साहब, CCTV में कैद हुई जेब में लिफाफा रखने की तस्वीर

लिफाफा प्रेम में फंसे एसडीएम साहब, CCTV में कैद हुई जेब में लिफाफा रखने की तस्वीरSDM's envelope love: औरैया (Auraiya) जिले में उस वक्त सियासी और प्रशासनिक भूचाल आ गया, जब सदर तहसील के SDM (उप जिलाधिकारी) राकेश कुमार सिंह का एक लिफाफा प्रेम (envelope love) वीडियो वायरल हो गया। ये कोई आम वीडियो नहीं या किसी की गुप्त रिकॉर्डिंग नहीं है बल्कि उनके ही कार्यालय के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग है जिसे ऑफिस के ही किसी जागरूक कर्मचारी ने सोशल मीडिया पर लीक कर दिया।

Mumbai Rain : भारी बारिश में डूबी मुंबई, बाढ़ से 8 व्यक्तियों की मौत, बीच पुल पर फंस गई मोनो रेल

Mumbai Rain : भारी बारिश में डूबी मुंबई, बाढ़ से 8 व्यक्तियों की मौत, बीच पुल पर फंस गई मोनो रेलमहाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में बादल फटने जैसी स्थिति के कारण आई बाढ़ में आठ लोगों की मौत हो गई जबकि मुंबई में करीब 300 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मुंबई के भक्ती पार्क और मैसूर कॉलनी के बीच एक मोनो रेल तकनीकी वजह के चलते पुल के बीचोबीच फंस गई है।

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com