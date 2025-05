पर्यावरण रक्षक समूह ने इंदौर नगर आयुक्त शिवम वर्मा को किया आगाह

Dispute over water escalates between Punjab and Haryana: भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) ने हरियाणा को 8,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला किया है। इस कदम का पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने कड़ा विरोध किया है। मान ने कहा है कि वह पंजाब के अधिकारों पर डाका बर्दाश्त नहीं करेंगे। हरियाणा को पानी छोड़ने का फैसला बुधवार शाम बीबीएमबी की तकनीकी समिति की 5 घंटे लंबी बैठक में लिया गया।