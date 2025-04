इंदौर में जीण माता मंदिर के लिए भूमिपूजन, महामंडलेश्वर भास्करानन्द जी

3 girls from a private college were raped in Bhopal: मध्यप्रदेश के भोपाल में एक निजी कॉलेज की 3 लड़कियों के साथ कथित तौर पर बलात्कार और ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पहचान छिपाकर लड़कियों से दोस्ती की और उनके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। भोपाल के पुलिस आयुक्त एच.सी. मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने इस अपराध के सिलसिले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसकी जांच के लिए पुलिस की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया है।