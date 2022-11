नवंबर-दिसंबर की ठंड में सफर पर जा रहे हैं तो साथ में रखें 10 चीजें

भारत में घूमने फिरने की एक से एक जगहें हैं। हमें कहीं किसी दूसरे देश में जाने की जरूरत नहीं। नवंबर से प्रारंभ हो जाती है। ठंड में घूमने का भी अपना अलग ही आनंद है। यदि आप सर्दियों में घूमने का प्लान कर रहे हैं तो हमारी बताई गई 5 जगहों पर जरूर ट्रैवल करें और 10 चीजें जरूर अपने साथ ले जाएं। यह आपके बहुत काम आएगी।





सफर में साथ में रखें ये 10 चीजें | Keep these 10 things with you while traveling:





1. गर्म कपड़े : सर्दी के हिसाब से आप स्वेटर, जर्किन, कोट, मफरल, टोपा, हैंड ग्लब्स, इनर वियर आदि गर्म कपड़े जरूर रख लें।





2. कंबल और शॉल : जितने लोग उतने हल्के फुल्के कंबल और शॉल जरूर रखकर ले जाएं।





3. हेल्थ किट : सर्दी के मौसम में बहुत जल्दी सर्दी जुकाम खांसी और बुखार हो सकता है। ऐसे में जरूरी दवाइयां ले जाएं। जरूरी दवाइयों में बुखार, एलर्जी, सर्दी जुकाम, एसिडिटी, सिरदर्द आदि की टैबलेट रख लें। सर्दी के मौसम में बहुत जल्दी सर्दी जुकाम खांसी और बुखार हो सकता है। ऐसे में जरूरी दवाइयां ले जाएं। जरूरी दवाइयों में बुखार, एलर्जी, सर्दी जुकाम, एसिडिटी, सिरदर्द आदि की टैबलेट रख लें।





4. मजबूत जूते : ऐसे जूते पहनें जो मजबूत होने के साथ ही मौसम की मार झलने वाले हों। जिनपर मौसम का कोई असर न होता है। पहाड़ पर चढ़ने लायक और पैरों को कांटों से बचाने वाले अच्छी ग्रीप से जूते रखें।





5. कैश जरूर रखें : ट्रिप के लिए तय बजट से कुछ ऊपर ही रुपए कार्ड में रखें, क्योंकि आपातकालीन स्थिति बताकर नहीं आती है। इमरजेंसी के लिए कैश जरूर रखें।

6. सनस्क्रीन क्रीम : यह जीतना गर्मी में जरूरी है उतना ही सर्दियो में भी।





7. स्मार्ट वॉच : यह भी बहुत काम की है।





8. ड्राई फूड : यह आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ ही भोजन की कमी के दौरान काम आते हैं।







9. माचिस : यह आग जलाकर ताप सेंकने के काम आ सकती है।







10. अन्य वस्तुएं : पोर्टेबल चार्जर, दो मोबाइल रखें, फेस कवर, सनग्लास एण्ड हैट, रिचार्जेबल टॉर्च, पानी की बोतल आदि।

सर्दी में इन पांच जगहों पर जरूर जाएं घूमने | Must visit these five places in winter:

1. : राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर का दौरा करना चाहिए। जैसलमेर स्वर्ण नगरी के रूप में विख्यात है।





2. गोवा : नवंबर और दिसंबर के माह में गोवा में बहुत ही शानदार माहौल रहता है।





3. लक्ष्यद्वीप : यदि आप सर्दी में टापू का मजा लेना चाहते हैं तो भारत में लक्ष्यद्वीप के अलावा भी कई स्थान है। जैसे अंदमान निकोबार, दमण दीप, पुडुचेरी आदि।

4. मसूरी : ठंड में आप ठंडी जगह घूमने का मजा लेना चाहते हैं तो उत्तराखंड के मसूरी हिल स्टेशन जाएं।





5. : केरल के इस हिल स्टेशन की पहचान है यहां के विस्तृत भू-भाग में फैली चाय की खेती, औपनिवेशिक बंगले, छोटी नदियां, झरनें और ठंडे मौसम।