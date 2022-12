डॉक्टर साहब से समझदार मरीज निकला : कमाल का है यह चुटकुला

एक डॉक्टर साहब ने एक मामूली पढ़े लिखे ग्रामीण मरीज की पर्ची पर तीन दवाइयां लिखीं :



पहली गोली के सामने लिखा TDS और



दूसरी गोली को लिखा BD और दूसरी गोली को लिखा BD और



तीसरी लिखा SOS !!

डाक्टर के यह समझाने से पहले, कि दवाई कैसे लेनी है,





मरीज बोला:

डाक्टर साहब मै समझ गया, अब जाऊं ?









हैरान डॉक्टर बोला :

क्या समझे, दवा कैसे लोगे ?













मरीज : TDS माने तीन बखत, T तड़के D दुपहरे S सांझे।

BD माने भोरे और दुपहरे।

बहुत ज्यादा हैरान डाक्टर : और SOS माने ?

ग्रामीण : जी.. S सोच O और S समझ के ! यानी जरूरत पड़े तभी, ठीक है ना डॉक्टर साहब ?

डॉक्टर साहब अभी भी, पुरानी किताबें देख रहे हैं..!



The most authentic explanation & easy to remember.