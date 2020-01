मजेदार जोक : गुप्ता जी ने Interview में किया धमाका, हंस-हंस कर बेहाल हो जाएंगे

एक इंटरव्यू चल रहा था नौकरी पहले ही बॉस के रिश्तेदार के लिये पक्की हो चुकी थी..,



..

लेकिन दिखावे के लिये इंटरव्यू तो लेना ही था,

...

इसलिए ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे, जिनका कोई जवाब संभव नहीं था, एक के बाद एक केंडीडेट आ रहे थे, जा रहे थे....!

फिर गुप्ता जी की बारी आई....!!.









इंटरव्यू लेने वाला:--- आप नदी के बीच एक बोट पर हैं, और आपके पास दो candle

के अलावा कुछ भी नहीं है....!!!

..

आपको एक candle जलानी है, कैसे जलाओगे...??

..

गुप्ता जी बड़े सीरियसली सोचने के बाद बोले.......!









सर इसके तीन-चार सोल्युशन हो सकते हैं......!!







इंटरव्यू लेने वाले को बहुत आश्चर्य हुआ कि जिस सवाल का एक भी जवाब नहीं हो सकता, उसके तीन-चार जवाब कहां से आ गए...... उसने बोला बताओ....!!

गुप्ता जी का पहला अनोखा जवाब:





एक candle

पानी में फेंक दो, then boat will become lighter (हल्की),



और "lighter" से आप candle जला सकते हैं.....!





इंटरव्यू लेने वाला(Shocked).......?





गुप्ता जी का दुसरा खतरनाक जवाब:---

Throw a candle up and catch it,



"Catches win the Matches",



using the matches that you win, you can light the candle.....!!.









Interviewer was speechless.....??

...

सर अभी तो एक उपाय और है......!









Take some water in your hand and drop it,

drop-by-drop. It will sound like ..Tip..Tip-Tip..Tip....!!

Interviewer:--- उससे क्या होगा.....???

..

सर आपने वो गाना नही सुना "टिप-टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई....."!!!

...

इस आग से आप अपनी candle जला सकते हैं.....!





सर यदि ये काफी नही हैं तो अभी भी मेरे पास एक और उपाय है, वह भी सुन लीजिए:आप एक candle से प्यार करने लगें, दूसरी अपने आप जलने लगेगी.....!!









इंटरव्यू लेने वाला चकित हो गया और चिल्ला कर बोला:---

...

..

रिश्तेदार को मारो गोली, नौकरी तो गुप्ता जी को ही मिलेगी....