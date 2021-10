NCB to Aryan khan : ये जोक है मजेदार

NCB to Aryan khan





Ncb : What is your name?





Aryan : My name is khan...aryan khan./माय नेम इज खान







Ncb : What happens when u take drugs?





Aryan : Kuch kuch hota hai./ कुछ कुछ होता है





Ncb:

Reason of taking drugs?





Aryan : Dil toh pagal hai

/ दिल तो पागल है







Ncb: How are you feeling now ?





Aryan : Darr/ डर









Ncb : How is the atmosphere in jail?

Aryan : Kabhi khushi kabhi gham/ कभी खुशी कभी गम







Ncb : Why so hurry to take drugs at young age?

Aryan : Kal ho na ho/ कल हो न हो







Ncb : From where drugs came?

Aryan : Pardes/ परदेस







Ncb : You have any idea how long you will be jailed?

Aryan : Ramjane/ राम जाने







Ncb: Will take still

drugs if you are released?





Aryan: Jab tak hai jaan/ जब तक है जान