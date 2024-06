श्री कृष्ण को बहुत पसंद है ये हरी सब्जी, जानें इसके क्या है गुण

Benefits Of Using Rice Water On Hair: बदलते लाइफस्टाइल में आजकल हम बाहरी चीजों को हेयर केयर रूटीन में शामिल करना काफी पसंद करते हैं। ऐसे में कोरियन हेयर केयर रूटीन खूब वायरल हो रहा है। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे करें चावल के पानी से बालों की सही तरीके से देखभाल और जानेंगे इससे मिलने वाले बालों को फायदे क्या हैं।