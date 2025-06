21 जून योग दिवस का इतिहास, जानें 2025 की थीम से हम क्या सीखें

what is the importance of dfdr in a airplane: क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो जांचकर्ता इतनी सटीकता से कैसे पता लगा पाते हैं कि क्या हुआ था? इसका रहस्य एक विशेष उपकरण में छिपा है, जिसे आमतौर पर ब्लैक बॉक्स के नाम से जाना जाता है। हालांकि, इसका असली नाम फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR) है, और इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (DFDR) है। आइए जानते हैं कि यह क्या है और हवाई सुरक्षा में इसकी क्या भूमिका है।