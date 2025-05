गर्मियों में बार-बार लगती है भूख? ये 10 हल्के और हेल्दी मन्चिंग ऑप्शंस रखेंगे आपको फ्रेश और फिट

light and healthy snacks for summer in hindi: गर्मियों की दोपहर अपने साथ लाती है सुस्ती, थकान और अक्सर बार-बार कुछ चटपटा खाने की इच्छा। लेकिन इस मौसम में हैवी और तले-भुने भोजन से पेट भारी हो सकता है और शरीर में आलस भी बढ़ता है। ऐसे में जरूरत होती है ऐसे हेल्दी स्नैक्स की जो न केवल हल्के और पचने में आसान हों, बल्कि शरीर को एनर्जी भी दें और डिहाइड्रेशन से भी बचाएं। इस लेख में हम जानेंगे गर्मियों की दोपहर के लिए 10 ऐसे स्वादिष्ट, पौष्टिक और लाइट मन्चिंग ऑप्शंस, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएंगे। यह आर्टिकल खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ स्वाद का भी भरपूर आनंद लेना चाहते हैं।

1. फ्रूट चाट: गर्मी के मौसम में मौसमी फलों जैसे तरबूज, खरबूजा, पपीता, सेब और अंगूर की चाट बनाकर उसमें काला नमक, नींबू और चाट मसाला मिलाने से मिलती है एक टेस्टी और कूलिंग डिश। यह शरीर को ठंडक पहुंचाता है और डिहाइड्रेशन से भी बचाता है।

2. दही के साथ मिक्स स्प्राउट्स चाट: दोपहर के समय दही में मिक्स स्प्राउट्स (मूंग, चना, मोठ आदि) मिलाकर उसमें टमाटर, प्याज, खीरा और धनिया डालें। ऊपर से थोड़ा सा भुना जीरा और काली मिर्च डालें। यह प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स से भरपूर हल्का स्नैक है।

3. ओट्स चिवड़ा: ओट्स को हल्के तेल में भूनकर उसमें मूंगफली, सूखे करी पत्ते, हल्का मसाला और सूखा नारियल डालकर चिवड़ा तैयार करें। यह फाइबर से भरपूर और एनर्जी देने वाला स्नैक है जो पेट भी भरे और हेल्दी भी लगे।

4. खीरे-गाजर की स्टिक्स विद हंग कर्ड डिप: खीरे, गाजर, शिमला मिर्च जैसी सब्जियों को लंबा काटकर उसे गाढ़े हंग कर्ड डिप में डुबोकर खाएं। यह लो-कैलोरी स्नैक है जो पेट को ठंडा रखता है और बॉडी को रिफ्रेश करता है।

5. मखाना भुना हुआ: घी में हल्के से भुने हुए मखाने ऊपर से सेंधा नमक और काली मिर्च के साथ, दोपहर में परफेक्ट क्रंची स्नैक हैं। यह कैल्शियम, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं।

6. कोल्ड स्वीट कॉर्न सलाद: उबले हुए स्वीट कॉर्न में नमक, नींबू, काली मिर्च, थोड़ी मिर्च पाउडर और मक्खन मिलाकर एक चम्मच नींबू का रस डाल दें। यह स्वादिष्ट और फाइबर से भरपूर स्नैक न केवल हल्का होता है बल्कि पेट को भी ठंडा रखता है।

7. पानीपुरी वॉटर शॉट्स: अगर आप गोलगप्पों के दीवाने हैं तो इसकी पानी को ही चटपटे तरीके से पुदीना, नींबू और मसालों के साथ तैयार करें और छोटे ग्लास में सर्व करें। हेल्दी और स्वाद में टॉप क्लास।

8. सत्तू ड्रिंक या लड्डू: सत्तू में नींबू, भुना जीरा, काला नमक और ठंडा पानी मिलाकर पिएं या सत्तू के लड्डू बनाएं। यह पेट को ठंडा करता है, एनर्जी देता है और गर्मियों के लिए एक आयुर्वेदिक बूस्टर है।

9. चावल का पोहा सलाद, बिना तला हुआ, लाइट स्नैक: थोड़े से पानी में फूले हुए पोहे में टमाटर, खीरा, हरी मिर्च, नींबू और मूंगफली डालकर मिक्स करें। यह इंस्टेंट स्नैक है और पचने में भी आसान।

10. काले चने का सूखा भुना सलाद: काले चने को उबालकर उसमें प्याज, टमाटर, धनिया और नींबू मिलाएं। ऊपर से चाट मसाला डालें और टेस्टी चना चाट तैयार। यह आयरन और फाइबर से भरपूर होता है।





