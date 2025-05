पत्रकारिता का पर्व: विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 पर पढ़ें सच्चाई और आजादी से जुड़े 20 दमदार कोट्स

world press freedom day quotes in hindi: हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस (World Press Freedom Day) मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनियाभर में स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को समर्थन देना और पत्रकारों को आने वाली चुनौतियों पर जागरूकता फैलाना होता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1993 में घोषित किया गया था, ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया जा सके।

2025 में इस दिन की थीम है: "Reporting in the Brave New World – The Impact of Artificial Intelligence on Press Freedom and the Media" यानी "नई दुनिया में रिपोर्टिंग – पत्रकारिता और मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव।"

आज के दौर में पत्रकारिता तकनीक, विशेषकर एआई (AI), से तेजी से बदल रही है। जहां एआई से रिपोर्टिंग, फैक्ट-चेकिंग और भाषा अनुवाद में मदद मिल रही है, वहीं यह झूठी खबरें, डीपफेक वीडियो, निगरानी और मीडिया उद्योग में असमानता जैसे गंभीर मुद्दों को भी जन्म दे रही है। इसीलिए 2025 की थीम पर ज़ोर दिया जा रहा है कि कैसे हम एआई को एक उपयोगी उपकरण बनाएं, न कि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए खतरा।

आइए, इस खास मौके पर पढ़ते हैं 20 प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कोट्स जो पत्रकारिता की ताकत, जिम्मेदारी और स्वतंत्रता को बखूबी दर्शाते हैं।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 पर 20 प्रेरणादायक उद्धरण (Quotes in Hindi)

1. "पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है – इसे झुकाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता।"

2. "जहाँ प्रेस स्वतंत्र होती है, वहाँ जनता जागरूक होती है।"

3. "अगर कोई सच्चाई बोलने से डरता है, तो वह पत्रकार नहीं, प्रचारक है।"

4. "मुक्त मीडिया समाज का आईना होता है, जिसमें सच्चाई की तस्वीर झलकती है।"

5. "प्रेस की आज़ादी जनता की आवाज़ है – इसे खामोश करना, लोकतंत्र को खामोश करना है।"

6. "एक निष्पक्ष पत्रकार लाखों झूठों से बड़ा होता है।"

7. "जैसे ऑक्सीजन जीवन के लिए आवश्यक है, वैसे ही स्वतंत्र पत्रकारिता लोकतंत्र के लिए।"

8. "जब मीडिया सच कहता है, तब सत्ता असहज हो जाती है – यही प्रेस की सबसे बड़ी जीत है।"

9. "एक कैमरा हजारों तलवारों से ज़्यादा शक्तिशाली होता है जब वह सच्चाई को कैद करता है।"

10. "पत्रकारिता का मकसद केवल खबर देना नहीं, समाज को आईना दिखाना है।"

2025 की थीम पर आधारित AI और पत्रकारिता से जुड़े कोट्स

11. "AI से खबरें तेज़ होंगी, लेकिन इंसानी विवेक से ही खबरें सच्ची होंगी।"

12. "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पत्रकारिता को बदल सकता है, लेकिन ईमानदारी सिर्फ इंसानों से ही संभव है।"

13. "अगर मशीनें पत्रकार बन गईं, तो पत्रकारों को इंसानियत को बचाने की पत्रकारिता करनी होगी।"

14. "AI की मदद से खबरें तो बन सकती हैं, लेकिन संवेदना नहीं – और यही पत्रकार की ताकत है।"

15. "तकनीक केवल औज़ार है, पत्रकारिता का असली हथियार – नैतिकता और सच्चाई है।"

स्वतंत्र प्रेस की अहमियत पर विशेष कथन

16. "जब तक प्रेस स्वतंत्र है, तब तक सत्ता जवाबदेह है।"

17. "प्रेस पर हमला लोकतंत्र पर हमला है – इसे रोकना हर नागरिक का कर्तव्य है।"

18. "एक स्वतंत्र पत्रकारिता ही सच्चे लोकतंत्र की नींव होती है।"

19. "अगर पत्रकार डर गया, तो सच्चाई गुम हो जाएगी।"

20. "स्वतंत्र मीडिया का मतलब है – लोगों को सच्चाई बताने का अधिकार।"