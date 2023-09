Health Tips : इन फलों को रात में खाने से करें परहेज, वरना पड़ जाएंगे गंभीर बीमार

Health care: फलों का खान अच्छा होता है क्योंकि इनसे आपको कई तरह के विटामिन और पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं, परंतु कुछ फल ऐसे हैं जिन्हें रात में खाने से नुकसान हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि वे कौन से फल हैं, जिन्हें रात्रिकाल में खाने से गंभीर रोग हो सकता है।

कोई सा भी फल रात में नहीं खाना चाहिए: यदि आप यह सोचते हैं कि आपको रात में ही फल को खाने का वक्त मिलता है तो वह हानिकारक है। दरअसल, सूर्यास्त के बाद फल खाने से आपकी नींद और पाचन क्रिया पर असर पड़ता है। फल कार्ब्स युक्त होते हैं। उनका सेवन करने से आपकी ऊर्जा तो बढ़ती ही है, लेकिन ब्लड शुगर का स्तर भी बढ़ जाता है, जो सीधे आपकी नींद में खलल डालता है। सूर्यास्त के बाद बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी धीमा हो जाता है, जो कार्ब्स को आसानी से पचा नहीं सकता है। इसलिए संध्या समय में फलों का सेवन करने की सलाह नहीं दी जाती है।

इन फलों को रात में खाने से हो सकता है नुकसान- Eating these fruits at night can cause harm:-

केला : इसमें भरपूर पानी और पौषक तत्व होते हैं। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है और एकदम से एनर्जी बूस्ट करता है। यदि आपने इसे रात में खा लिया तो अधिक कैलोरी होने के कारण यह पचने में दिक्कत देगा जिसकी वजह से आप सो नहीं पाएंगे। साथ ही यह पाचन क्रिया गड़बड़ कर सकता है।

संतरा : विटामिन सी से भरपूर संतरा एक एसिडिट फ्रूट है जिसे दिन में खाना उत्तम है परंतु रात में खाने से यह एसिडिटी बढ़ा सकता है और जिसकी वजन से छाती में जलन की समस्या हो सकती है।

अनानास : अनानास भी एक एसिडिक फ्रूट है। रात में खाने से एसिडिटी बढ़ सकती है और फिर यह छाती में जलन पैदा करेगा। आपका पेट भी फूल जाएगा और तब आपको रातभर नींद नहीं आएगी।

अमरूद : अमरूद यानी जामफल। यह पाचन क्रिया या कहें कि पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, परंतु रात में इसे खाने से पाचन गड़बड़ हो सकता है क्योंकि इसमें फायबर बहुत होता है। रात में पेट फूलने की समस्या से आप परेशान रह सकते हैं।

सेबफल : इस फल में फाइबर होता है। इसे रात में खाने से एसिडिटी की समस्या हो सकती है। पहले से ही यदि किसी को गैस या एसिडिटी की समस्या है तो यह उनके लिए गंभीर हो सकती है। इसे रात में खाने से नींद नहीं आती है।