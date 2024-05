ऑफिस में लम्बे समय तक बैठे-बैठे बढ़ने लगा है वजन तो आजमाएँ ये वेट कंट्रोल के टिप्स?

ऑफिस में लम्बे समय तक बैठे-बैठे बढ़ने लगा है वजन तो आजमाएँ ये वेट कंट्रोल के टिप्स? ऑफिस में वजन कंट्रोल करने में बहुत कारगर हैं ये उपाय

Causes of Weight Gain At Workplace- ऑफिस जाने वाले लोगों में वजन बढ़ना या बेली फैट की समस्या आम हो गई है। अक्सर लोग ऑफिस में अपनी कुर्सी पर घंटों गुजार देते हैं। ऑफिस में काम करने के दौरान वजन बढ़ने के कारण हो सकते हैं, जिन्हें आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करके कंट्रोल या कम कर सकते हैं।

ऑफिस में बैठे रहने से वजन क्यों बढ़ता है? - Why Do People Gain Weight At Working Places in Hindi?



ऑफिस में 9 से 6 बजे तक काम करने के दौरान अधिकतर लोग ज्यादातर एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में कैलोरी कम मात्रा में बर्न होती है। इसी कर्ण से उनका वजन तेजी से बढ़ने लगता है। एक ही स्थान पर ज्यादा देर बैठे रहने की आदत के कारण कैलोरी बर्न होने के स्थान पर शरीर में जमा होने लगती है और फैट में बदल जाती है।



ऑफिस जॉब में वजन बढ़ने से कैसे रोकें? - How Do You Maintain Weight At An Office Job in Hindi?

1. सुबह घर से निकलने से पहले नाश्ता करना न भूलें। इससे आपको जाने से आपकी फूड क्रेविंग कम होती है और आप लंच से पहले यानी 11 या 12 बजे कोई स्नैक्स नहीं खाते हैं, जो वजन बढ़ने का कारण बनते हैं।

2. कई लोग ऑफिस पहुंचने के साथ एक कप चाय या कॉफी और स्मोकिंग से करते हैं, लेकिन वजन कंट्रोल में रखने और स्वस्थ रहने के लिए आप अपने काम की शुरुआत नारियल पानी, शरबत या कोई भी अपनी पंसद का फल खाने से करें।



3. शाम को काम करने के बीच हल्की भूख लगती है, जिसे शांत करने के लिए आप शाम 4 से 6 बजे के बीच हेल्दी ब्रेकफास्ट जैसे मूंगफली, आम, केला या ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें। ऐसा करने से आप रात को हल्का खाना खाते हैं, जो आरामदायक नींद और हेल्दी स्किन के लिए जरूरी है।







अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।