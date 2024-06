दोबारा से बाल पाने की ख्वाहिश में करवा रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट तो जान लें ये बातें

What Is No Raw Diet: विद्या बालन हाल ही वेट करने की वजह से काफी चर्चा में हैं। बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस विद्या बालन (Vidya Balan) ने वजन कम करने के लिए नो रॉ डाइट (No Raw Diet) की मदद ली। इस डाइट प्लान को फ़ॉलो करने के लिए विद्या हमेशा घर का बना हुआ खाना (home cooked foods) खाती थीं। साथ ही कुछ फूड्स से उन्होंने परहेज भी किया। बताया जा रहा है कि इसी डाइट के दौरान उन्होंने ग्लूटेन फ्री फूड्स (Gluten Free foods) का सेवन किया। हाल ही में विद्या फिल्म दो और दो प्यार (Do aur Do Pyaar) के प्रमोशन्स के दौरान दिखीं। विद्या बालन का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देख लोग विद्या की मेहनत की जमकर तारीफ़ कर रहे हैं ।