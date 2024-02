Gym Mistakes: जिम जा रहे हैं तो भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां जिम में कभी न करें ये 5 गलतियां, वरना पड़ सकता है भारी

Gym Mistakes जिम करते समय कभी भी मेकअप वियर न करें।

एक्सरसाइज के दौरान बालों को कसकर न बांधें।

जिम में बार-बार अपने चेहरे को टच न करें।

Gym Mistakes : आज के समय में अधिकतर लोग फिटनेस के प्रति जागरूक हो गए हैं। साथ ही इंटरनेट पर भी काफी ज्यादा फिटनेस ट्रेंड पर है। आज के समय में अधिकतर लोग अपनी सेहत को लेकर तमाम तरह के उपाय और काम करते हैं। ऐसे में जिम का ट्रेंड भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। जिम जाना सेहत और खूबसूरती, दोनों के लिए फायदेमंद है। जिम की मदद से आप अपने शरीर को टोन कर सकते हैं और बेहतर बॉडी शेप पा सकते हैं।

साथ ही जिम करते समय कई बातों का ध्यान रखना होता है जिसमें डाइट और सही तरह से एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। इसके अलावा भी कई ऐसे अन्य कार्य या चीज़ें होती हैं जो जिम जाते समय आपको ध्यान रखनी चाहिए। अधिकतर लोग जिम में इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं (Gym Mistakes You Need to Avoid) जिसके कारण उन्हें स्किन इन्फेक्शन या अन्य परेशानियां होने लगती हैं। आइए जानते हैं कि क्या बातें आपको जिम जाते समय ध्यान रखनी चाहिए (Common Mistakes in Gym)....

1. मेकअप : जिम जाते वक्त अगर आप चेहरे पर मेकअप की मोटी परत लगाकर जाते हैं, तो यह आदत त्वचा के लिए खतरनाक हो सकती है। ऐसा करने से एक्सरसाइ ज के दौरा त्वचा से निकलने वाला सीबम और पसीना आपकी त्वचा के रोमछि‍द्रों से सही तरीके से बाहर नहीं आ पाता, जो बाद में मुहांसे या त्वचा संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है।

2. डि‍ओडरेंट : अगर जिम जते वक्त आप एंटीपर्सपिरेंट रोल ऑन या डिओडरेंट का प्रयोग करते हैं तो यह आपके रोमछिद्रों को बंद कर पसीने द्वारा अवांछि‍त तत्वों को बाहर करने में अवरोध पैदा कर सकता है।

3. बालों को कसकर बांधना : यदि आप एक्सरसाइज के दौरान बालों को बहुत कसकर बांधते हैं या फिर जूड़ा बनाते हैं तो यह आपको एक्सरसाइज करने में परेशानी तो पैदा करेगा ही, अधि‍क खिंचाव बालों को कमजोर भी बना सकता है। बालों को बांधने के लिए स्क्रंची या सॉफ्ट रबर बैंड का इस्तेमाल करें।

4. बालों को खुला छोड़ना : अगर बालों को खुला छोड़ रहे हैं तो कोशि‍श करें कि बाल चेहरे की त्वचा से न टकराएं। इससे आपकी त्वचा बैक्टीरिया के सीधे संपर्क से बची रह सकती है। एक्सरसाइज के दौरान बालों में पसीना आना आम बात है जो बैक्टीरिया पैदा कर सकते हैं।

5. चेहरे पर बार-बार हाथ लगाना : एक्सरसाइज के दौरान चेहरे को छूना या त्वचा पर हाथ रगड़ना आपकी त्वचा के लिए बेहद खतरनाक है। जिन हाथों से आप एक्सरसाइज मशीनों को छूते हैं उनमें काफी बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी त्वचा पर मुहांसे, खुजली और अन्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं।