किचन टिप्स : फ्रिज में इन चीजों को रखने से बचें, जानें स्टोरेज के बेहतर तरीके इन 10 चीजों को फ्रिज में रखना पड़ सकता है भारी

Foods That Should Not Be Refrigerated : फ्रिज का इस्तेमाल हम खाने को ताजा और लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो फ्रिज में रखने के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं हैं और उनके पोषण, स्वाद, और गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जानें वे कौन-सी चीजें हैं जिन्हें गलती से भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए :

1. टमाटर

टमाटर को अक्सर लोग फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन ठंडी हवा उनकी संरचना को नष्ट कर सकती है। टमाटर का स्वाद और बनावट दोनों ही ठंड में खराब हो जाते हैं। फ्रिज में रखने से टमाटर का छिलका ढीला हो सकता है और उनका स्वाद भी फीका पड़ जाता है। टमाटर को कमरे के तापमान पर ही रखना बेहतर होता है।

2. प्याज

प्याज को फ्रिज में रखने से उनकी नमी बढ़ जाती है, जिससे वे नरम और सड़ सकते हैं। फ्रिज की ठंडक प्याज की परतों को जल्दी खराब कर देती है और उनकी तीव्रता भी कम हो जाती है। प्याज को कमरे के तापमान पर, हवादार जगह में रखें ताकि वे लंबे समय तक सुरक्षित रहें।

3. लहसुन

लहसुन को फ्रिज में रखने से उसमें नमी जमा हो सकती है, जिससे लहसुन की कलियां खराब होने लगती हैं और उन पर फफूंद लग सकती है। लहसुन को कमरे के तापमान पर और सूखी जगह में रखें ताकि वह ताजगी बनाए रखे और लंबे समय तक सुरक्षित रहे।

4. आलू

आलू को फ्रिज में रखने से उनका स्टार्च शुगर में बदल जाता है, जिससे आलू का स्वाद मीठा और बनावट ग्रेनी हो जाती है। ठंड में आलू का छिलका भी कड़ा हो जाता है, जिससे वे जल्दी खराब हो सकते हैं। आलू को ठंडे, अंधेरे और हवादार जगह में रखना चाहिए ताकि वे लंबे समय तक ताजा रहें।

5. शहद

शहद का नेचर ऐसा होता है कि वह स्वाभाविक रूप से लंबे समय तक खराब नहीं होता, लेकिन फ्रिज में रखने पर उसमें क्रिस्टल बनने लगते हैं, जो शहद की बनावट को बिगाड़ सकते हैं। शहद को हमेशा कमरे के तापमान पर, एयरटाइट कंटेनर में रखना चाहिए।

6. ब्रेड

ब्रेड को फ्रिज में रखने से उसका स्वाद और ताजगी जल्दी खराब हो जाती है। ठंडक में ब्रेड का टेक्सचर बदल जाता है और वह जल्दी सूखने लगती है। इसे कमरे के तापमान पर किसी डिब्बे में रखना चाहिए। अगर ब्रेड लंबे समय तक स्टोर करनी हो, तो फ्रीजर में रख सकते हैं लेकिन फ्रिज में नहीं।

7. तेल

जैतून का तेल या नारियल का तेल जैसे कुछ तेल फ्रिज में रखने पर गाढ़े और ठोस हो जाते हैं। फ्रिज की ठंडक में ये तेल जमा सकते हैं, जिससे उनका उपयोग कठिन हो सकता है। इन्हें कमरे के तापमान पर ही रखा जाना चाहिए।

8. ताजे मसाले (जैसे तुलसी, धनिया)

ताजे मसाले फ्रिज की ठंडी हवा से जल्दी मुरझा जाते हैं। तुलसी, पुदीना, और धनिया जैसे हरे मसालों को फ्रिज में रखने से उनकी पत्तियां काली पड़ने लगती हैं। इन्हें कमरे के तापमान पर, हल्की नमी में रखना सबसे अच्छा रहता है।

9. केला

केले को फ्रिज में रखने से उनका छिलका काला हो जाता है और उनका स्वाद भी फीका पड़ने लगता है। केले का नेचुरल पकने का प्रोसेस कमरे के तापमान पर अच्छा रहता है। अगर केले पक चुके हैं और उन्हें थोड़ा और समय तक रखना है, तो आप उन्हें फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन सामान्यतया केले को बाहर ही रखना चाहिए।

10. कॉफी

कॉफी बीन्स और पाउडर को फ्रिज में रखने से उनका फ्लेवर और ताजगी दोनों ही खत्म हो जाते हैं। कॉफी नमी को अवशोषित करती है, जिससे उसकी महक और स्वाद खराब हो सकते हैं। कॉफी को हमेशा एक एयरटाइट कंटेनर में, ठंडी और सूखी जगह में स्टोर करें।