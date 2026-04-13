गुजरात चुनाव में भाजपा-कांग्रेस का ‘सेलेब्रिटी कार्ड’, जानें कौन से सितारे उतरेंगे चुनावी जंग में

Gujarat Local Body Elections: गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव 2026 के रण में इस बार राजनीतिक समीकरणों के साथ-साथ ग्लैमर का तड़का भी देखने को मिल रहा है। भाजपा ने हमेशा की तरह अपनी खास रणनीति अपनाते हुए राजनीति के पारंपरिक दायरे से बाहर के लोकप्रिय चेहरों को मैदान में उतारा है। नेहा सुथार, राजल बरोट और अंकिता परमार जैसे गैर-राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के जरिए भाजपा मतदाताओं को लुभाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी लोकप्रिय रेडियो जॉकी को टिकट देकर पलटवार किया है।

क्यों गैर-राजनीतिक चेहरों पर जताया भरोसा?

भाजपा की रणनीति हमेशा स्पष्ट रही है – अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध और स्वच्छ छवि वाले लोगों को मौका देना। इससे पहले दीपिका चिखलिया, पी.सी. बरंडा और अब आईपीएस मनोज निनामा जैसे नौकरशाहों को चुनाव में उतारकर भाजपा ने साबित किया है कि जनता सेलिब्रिटी की छवि और उनकी निष्ठा पर अधिक भरोसा करती है। इस बार भी कलाकारों और सोशल मीडिया सितारों को मैदान में उतारकर पार्टी नई पीढ़ी के मतदाताओं को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही है।

ऊना में राजल बरोट की एंट्री

लोकप्रिय गुजराती गायिका राजल बरोट ने ऊना नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 से भाजपा उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरकर आधिकारिक तौर पर राजनीति में प्रवेश किया है। राजल बरोट को भाजपा आलाकमान से टिकट मिलते ही कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। उल्लेखनीय है कि राजल के पति अल्पेश बांभणिया खुद पूर्व पार्षद रह चुके हैं, जिससे राजल के पास कला के साथ-साथ पारिवारिक राजनीतिक अनुभव की भी मजबूती है।

मेहसाणा में नेहा सुथार का जलवा

उत्तर गुजरात में अपनी गायकी से लाखों लोगों का दिल जीतने वाली नेहा सुथार अब विजापुर तालुका पंचायत की उम्मीदवार के रूप में नजर आएंगी। भाजपा ने नेहा को फुडेड़ा सीट से मैदान में उतारकर मेहसाणा की राजनीति में नया जोश भर दिया है। नामांकन भरने के बाद नेहा सुथार ने पार्टी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह लोगों ने मुझे संगीत के क्षेत्र में प्यार दिया है, उसी तरह अब मैं जनसेवा के माध्यम से वह प्यार लौटाना चाहती हूं।

सोशल मीडिया स्टार अंकिता परमार

वड़ोदरा की पोर सीट से सोशल मीडिया सेंसेशन अंकिता परमार ने उम्मीदवारी दर्ज की है। 10 लाख से अधिक फॉलोअर्स रखने वाली अंकिता वर्तमान में प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं और पहले तालुका पंचायत अध्यक्ष के रूप में भी सेवा दे चुकी हैं। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता भले ही हो, लेकिन राजनीति में केवल काम बोलता है। वे अपने ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मायाभाई अहीर की बेटी की एंट्री : चावंड में सोनलबेन डेर मैदान में

लोक साहित्य के बेताज बादशाह मायाभाई अहीर के परिवार से भी अब राजनीतिक एंट्री हुई है। उनकी बेटी सोनलबेन मोनीलभाई डेर ने चावंड तालुका पंचायत सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा है। सोनलबेन न केवल मायाभाई की बेटी हैं, बल्कि अमरेली के जाने-माने भाजपा नेता जीतू डेर की बहू भी हैं। उनके परिवार का क्षेत्र में काफी प्रभाव होने के कारण इस सीट पर उनकी जीत की प्रबल संभावना मानी जा रही है।

राजकोट में कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक

विपक्ष में कांग्रेस ने भी राजकोट के वार्ड नंबर 10 में युवा और शिक्षित उम्मीदवार आरजे (RJ) आभा देसाई को मैदान में उतारकर भाजपा को कड़ी टक्कर दी है। सालों से रेडियो जॉकी के रूप में प्रसिद्ध आभा देसाई युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। उनके साथ क्षत्रिय आंदोलन का चेहरा भार्गवीबा गोहिल को उतारकर कांग्रेस ने एक मजबूत महिला पैनल तैयार किया है, जो राजकोट की राजनीति में इस बार बड़ा उलटफेर कर सकता है।

सूरत में ‘आप’ का दांव: इन्फ्लुएंसर सोना सिंह को दिया टिकट

आम आदमी पार्टी ने भी सूरत में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सोना सिंह को टिकट देकर इस मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। सोना सिंह ने वार्ड नंबर 29 से अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई है। सोशल मीडिया पर उनके 20 हजार से अधिक फॉलोअर्स हैं। नामांकन के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह एक वीडियो इंसान को ऊपर ले जाता है, उसी तरह वे अपनी सक्रियता से जनता की समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाएंगी और उनका समाधान करेंगी।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala