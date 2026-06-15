जर्मनी से 1-7 से हारने वाले क्युरासाओ ने कभी भारत को 3-1 से हराया था
आज जर्मनी ने क्युरासाओ को फीफा विश्वकप 2026 में 7-1 से करारी मात दी। लेकिन इस ही क्युरासाओ ने एक दफा भारतीय फुटबॉल टीम को 3-1 से हराया था। यह मैच थाईलैंड के किंग कप टूर्नामेंट के दौरान खेला गया था। इसमें भारत का एकमात्र गोल पूर्व कप्तान सुनील छेत्री ने बनाया था।
इस मैच का स्कोरकार्ड जर्मनी बनाम क्युरासाओ के मैच के बाद वायरल हो रहा है।क्युरासाओ ने भले ही विश्वकप का पहला मैच खेला हो लेकिन उसके इस प्रदर्शन से भारतीय फुटबॉल प्रेमियों को अपने देश के फुटबॉल का हाल शीशे में दिख गया।
जर्मनी ने पहली बार खेल रही क्युरासाओ टीम को 7-1 से रौंदा
रविवार को वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में जर्मनी ने क्युरासाओ को 7-1 से करारी शिकस्त दी। फेलिक्स नमेचा ने टूर्नामेंट का अब तक का सबसे तेज़ गोल किया और फिर पहले हाफ के स्टॉपेज टाइम में पेनल्टी हासिल की, जिसे काई हावर्ट्ज़ ने गोल में बदलकर बढ़त को और बढ़ा दिया।
चार बार की चैंपियन टीम ने ग्रुप ई के इस मैच में शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा। यह मैच वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने वाले सबसे छोटे देश के खिलाफ था। छठे मिनट में फ्लोरियन विर्ट्ज़ के साथ शानदार ‘वन-टू’ पासिंग के बाद नमेचा ने एक बेहतरीन शॉट लगाकर गेंद को कोने में पहुँचाया और टीम को बढ़त दिलाई।
क्युरासाओ के लिए लिवानो कोमेनेंसिया ने 21वें मिनट में बराबरी का गोल किया; यह उनका वर्ल्ड कप में पहला गोल भी था। इसके बाद 38वें मिनट में जर्मनी को कॉर्नर मिला, जिस पर निको श्लोटरबेक ने शानदार हेडर लगाकर स्कोर 2-1 कर दिया। हाफ-टाइम से ठीक पहले विपक्षी टीम के एरिया में नमेचा को फाउल किया गया और काई हावर्ट्ज़ ने पेनल्टी को गोल में बदलकर स्कोर 3-1 कर दिया।
फिर, हाफ-टाइम के ठीक बाद किमिच के पास पर जमाल मुसियाला ने बॉक्स के अंदर से गोलकीपर को छकाते हुए जर्मनी के लिए चौथा गोल किया। मुसियाला की जगह आए उंडाव ने 68वें मिनट में नथानिएल ब्राउन को गोल करने में मदद की, जिससे जर्मनी 5-1 से आगे हो गया। 78वें मिनट में उंडाव ने जर्मनी के लिए छठा गोल किया। 88वें मिनट में हावर्ट्ज़ ने अपना दूसरा गोल पूरा किया।
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