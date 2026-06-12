Top News 12 June: ईरान डील पर ट्रंप का बड़ा दावा, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई समेत दिनभर की 5 बड़ी खबरें
Top News 12 June : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला टालते हुई डील को लेकर बड़ा दावा किया। संघीय अदालत ने ट्रंप सरकार को दी 10 फीसदी टैरिफ वसूली की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट आज मीनाक्षी नटराजन की अर्जी पर सुनवाई करेगी। अभिषेक बनर्जी से सीआई ने 6 घंटों तक पूछताछ की। 12 जून की बड़ी खबरें :
ईरान डील पर ट्रंप का बड़ा दावा
टैरिफ पर ट्रंप को राहत
वॉशिंगटन स्थित संघीय अपील अदालत ने फैसला दिया है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक अमेरिकी सरकार दुनिया भर से आने वाले सामान पर लगाए गए 10 प्रतिशत टैरिफ की वसूली जारी रख सकती है। अदालत के इस फैसले को ट्रंप प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण जीत माना जा रहा है।
मीनाक्षी नटराजन की अजी पर आज सुनवाई
अभिषेक बनर्जी से 6 घंटे पूछताछ
तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से विपक्ष के नेता के चयन को लेकर कथित हस्ताक्षर जालसाजी मामले में सीआईडी ने गुरुवार को लगभग छह घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद वह देर रात सीआईडी मुख्यालय से रवाना हुए और सीधे टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पहुंचे।
मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को हराया
फीफा विश्व कप 2026 के उद्घाटन मुकाबले में सह-मेजबान मैक्सिको ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। जूलियन क्विनोन्स और राउल जिमेनेज के गोल की बदौलत मैक्सिको ने हासिल की पहली जीत।
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