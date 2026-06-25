ब्राजील का FIFA वर्ल्ड कप में पावर शो: विनीसियस के डबल धमाके और नेमार की वापसी ने मचाई सनसनी

फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसे खिताब का सबसे बड़ा दावेदार क्यों माना जा रहा है। स्कॉटलैंड के खिलाफ खेले गए अपने आखिरी ग्रुप मुकाबले में ब्राजील ने 3-0 की एकतरफा जीत दर्ज की। लेकिन इस जीत की सबसे बड़ी कहानी रहे विनीसियस जूनियर, जिन्होंने लगातार तीसरे मैच में गोल कर टूर्नामेंट में अपना दबदबा कायम रखा। वहीं, तीन साल बाद ब्राजील की जर्सी में मैदान पर उतरे नेमार ने भी लाखों प्रशंसकों को भावुक कर दिया। मियामी स्टेडियम में मौजूद 64,478 दर्शकों ने ब्राजील की इस शानदार जीत का जमकर जश्न मनाया।

विनीसियस जूनियर का जलवा, फिर बने जीत के सबसे बड़े हीरो

मैच की शुरुआत से ही ब्राजील ने आक्रामक तेवर दिखाए। सिर्फ सातवें मिनट में स्कॉटलैंड की रक्षापंक्ति की एक गलती भारी पड़ गई। स्कॉट मैकेना गेंद को ठीक से क्लियर नहीं कर सके, जिसका फायदा उठाते हुए रायान ने गेंद विनीसियस जूनियर तक पहुंचाई। रियल मैड्रिड के स्टार फॉरवर्ड ने बिना कोई गलती किए गेंद को गोल में पहुंचाकर ब्राजील को शुरुआती बढ़त दिला दी।

इसके बाद भी विनीसियस लगातार स्कॉटिश डिफेंस पर दबाव बनाते रहे। पहले हाफ के अंत में ब्रूनो गुइमारेस के शानदार क्रॉस पर उन्होंने हेडर के जरिए अपना दूसरा गोल दाग दिया। इस डबल स्ट्राइक के साथ टूर्नामेंट में उनके गोलों की संख्या चार हो गई है। अब वह किलियन एम्बाप्पे और एरलिंग हालैंड की बराबरी पर पहुंच चुके हैं और लियोनेल मेसी से सिर्फ एक गोल पीछे हैं।

स्कॉटलैंड को नहीं मिला वापसी का मौका

स्कॉटलैंड के कोच स्टीफन क्लार्क को पहले से अंदाजा था कि ब्राजील शुरुआत से हमला करेगा, लेकिन उनकी टीम ब्राजील की तेज गति और प्रेसिंग के सामने टिक नहीं सकी। सेट पीस के अलावा स्कॉटलैंड कोई बड़ा मौका नहीं बना पाया। पहले हाफ में टीम का एक भी शॉट लक्ष्य पर नहीं गया, जो उनकी संघर्षपूर्ण स्थिति को साफ दिखाता है।

ब्रूनो गुइमारेस ने किया कमाल, मैथियस कुन्हा ने लगाई जीत पर मुहर

दूसरे हाफ में भी ब्राजील का दबदबा जारी रहा। मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाने वाले ब्रूनो गुइमारेस ने अपना दूसरा असिस्ट दर्ज किया। उन्होंने बेहतरीन मूव बनाते हुए गेंद मैथियस कुन्हा को दी, जिन्होंने टूर्नामेंट का अपना तीसरा गोल दागकर स्कोर 3-0 कर दिया। इसके बाद मुकाबले का परिणाम लगभग तय हो गया।

नेमार की वापसी ने जीत को बना दिया यादगार

हालांकि ब्राजील ने शानदार फुटबॉल खेली, लेकिन रात का सबसे बड़ा पल तब आया जब कोच कार्लो एंसेलोटी ने नेमार को मैदान पर उतारा। अक्टूबर 2023 के बाद पहली बार ब्राजील की जर्सी में खेलने उतरे 34 वर्षीय स्टार को देखते ही पूरा स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। नेमार की वापसी ब्राजील के लिए किसी बोनस से कम नहीं मानी जा रही है, क्योंकि नॉकआउट चरण में उनका अनुभव टीम के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है।

ग्रुप में टॉप पर पहुंचा ब्राजील

इस जीत के साथ ब्राजील ने ग्रुप सी में सात अंक हासिल कर शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाया। वहीं मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर दूसरे स्थान पर रहते हुए नॉकआउट चरण में जगह बनाई। ब्राजील की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए अब बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि विनीसियस का तूफान और नेमार की वापसी उन्हें और भी खतरनाक बना रही है।