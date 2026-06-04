गुरुवार, 4 जून 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. अन्य खेल
  3. फीफा विश्वकप 2026
  4. Around nine hundred player to set the ball rolling in FIFA World Cup
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : गुरुवार, 4 जून 2026 (19:02 IST)

48 देशों के 891 खिलाड़ी पहली बार भाग लेंगे FIFA World Cup में

FIFA World Cup 2026
FIFA को अंतिम दल घोषित करने के बाद 48 देशों को प्रतिनिधित्व करने वाले रिकॉर्ड 1,248 खिलाड़ियों के नाम पर मुहर लगाई गई है। मशहूर वैश्विक सितारों से लेकर पदार्पण वालों तक, ये स्क्वॉड बहुत ज़्यादा विविधता और दुनिया भर में प्रतिनिधित्व दिखाते हैं।

फीफा ने वर्ल्ड कप 2026 के लिए अंतिम दल घोषित कर दिया है, जो टूर्नामेंट के सबसे रोमांचक मील के पत्थर में से एक है, जिसके शुरुआत में सिर्फ़ नौ दिन बाकी हैं। कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स में 104 मैचों में 48 टीमों और 1,248 खिलाड़ियों के मैदान पर उतरने के साथ, यह संस्करण वैश्विक खेल के लिए एक अहम पल है, जो पहले से कहीं ज़्यादा देशों, खिलाड़ियों और उनके फैंस के लिए दरवाज़े खोल रहा है।

कन्फर्म स्क्वॉड लिस्ट टूर्नामेंट के स्केल और लंबे समय तक चलने वाले आकर्षण को दिखाती है, जिसमें 357 खिलाड़ी कम से कम एक बार पहले फीफा वर्ल्ड कप स्क्वॉड में शामिल होने के बाद वापस आ रहे हैं। करीब 891 खिलाड़ी पहली बार इस कॉम्पिटिशन का अनुभव करने वाले हैं, जो दुनिया भर के खेल में निरंतरता और नवीनीकरण दोनों को दिखाता है।

पीढ़ियों का अंतर भी उतना ही चौंकाने वाला है, जिसमें सबसे उम्रदराज खिलाड़ी (स्कॉटलैंड के क्रेग गॉर्डन, 43 साल और 162 दिन के) और सबसे युवा खिलाड़ी (मेक्सिको के गिल्बर्टो मोरा, 17 साल और 240 दिन के) के बीच 25 साल से ज़्यादा का अंतर है। टूर्नामेंट की शुरुआत में 20 साल से कम उम्र के कुल 22 खिलाड़ी और 40 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सात खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं, जबकि 22 फीफा वर्ल्ड कप विजेता दुनिया भर में वापसी कर रहे हैं।

फुटबॉल के सबसे बड़े कॉम्पिटिशन में जाने-माने सितारों की वापसी के साथ, यह टूर्नामेंट खिलाड़ियों और देशों की एक नई लहर को भी सुर्खियों में लाता है। काबो वर्डे, कुराकाओ, जॉर्डन और उज़्बेकिस्तान पहली बार फीफा वर्ल्ड कप का अनुभव करने के लिए तैयार हैं, जो दिखाता है कि कैसे बड़ा फ़ॉर्मेट इस कॉम्पिटिशन को ग्लोबल गेम का ज़्यादा रिप्रेज़ेंटेटिव बना रहा है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

कोलकाता से मैच धुला के पंजाब किंग्स हुई बाहर, 7 जीत के बाद 6 हार

कोलकाता से मैच धुला के पंजाब किंग्स हुई बाहर, 7 जीत के बाद 6 हारपंजाब किंग्स का इंडियन प्रीमियर लीग अभियान 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले 7 मैच में पंजाब किंग्स अविजित रही अगले 6 मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा इसके बाद अंतिम मैच वह जरूर जीती लेकिन तब तक उसकी किस्मत लखनऊ के हाथ लिखी गई थी।

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने फिर दोहराया, 'मेरे लिए देश पहले IPL बाद में'

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने फिर दोहराया, 'मेरे लिए देश पहले IPL बाद में'IPL में सनराईजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने स्पष्ट कहा है कि कम से कम अगले कुछ वर्षों तक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट उनकी पहली प्राथमिकता होगी। यह बयान उस चर्चा के बीच आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ बड़े खिलाड़ी IPL से आगे बढ़कर अन्य फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने के लिए राष्ट्रीय टीम से दूरी बना सकते हैं।

वैभव सूर्यवंशी अब तोड़ेंगें यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के छक्कों का रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी अब तोड़ेंगें यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के छक्कों का रिकॉर्डयुवा बल्लेबाजी सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अब तक 53 छक्के लगाए हैं, जो किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा किसी भी टी 20 टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा 59 छक्के क्रिस गेल ने आईपीएल 2012 में लगाए थे। सूर्यवंशी की नज़रें अब गेल के रिकॉर्ड पर होंगी।

Madhya Pradesh League में शिरकत करेंगे माधव तिवारी, शामिल हुए उज्जैन की टीम में

Madhya Pradesh League में शिरकत करेंगे माधव तिवारी, शामिल हुए उज्जैन की टीम मेंइंदौर में होने वाली मध्य प्रदेश लीग (एमपीएल) टी20 सिंधिया कप 2026 के लिए उज्जैन फाल्कन्स ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें युवा ऑलराउंडर माधव तिवारी सबसे बड़े आकर्षण के रूप में उभरकर सामने आए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे माधव तिवारी इस समय मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित युवा क्रिकेटरों में से एक हैं।

78 रनों से पाकिस्तान को दूसरा टेस्ट हराकर बांग्लादेश ने 2-0 से किया क्लीन स्वीप

78 रनों से पाकिस्तान को दूसरा टेस्ट हराकर बांग्लादेश ने 2-0 से किया क्लीन स्वीपBANvsPAK ताइजुल इस्लाम के छह विकेट की मदद से बांग्लादेश ने बुधवार को यहां दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को 78 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 से क्लीन स्वीप किया।पाकिस्तान की टीम 437 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 358 रन पर आउट हो गई। बांग्लादेश ने पहला टेस्ट मैच 104 रन से जीता था।

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com