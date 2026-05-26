FIFA World Cup 2026 के लिए स्पेन की टीम हुई घोषित

चोटिल फॉरवर्ड लामिन यामल को स्पेन की विश्व कप की 26 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है इसमें पहली बार रियल मैड्रिड के किसी भी खिलाड़ी को जगह नहीं मिली है।18 साल के लामिन यामल 22 अप्रैल को बार्सिलोना के लिए खेलते समय बाएं हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के बाद सीज़न का आखिरी महीना नहीं खेल पाए थे। एथलेटिक बिलबाओ के विंगर निको विलियम्स, जो हैमस्ट्रिंग की समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें भी 26 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है।स्पेन के कोच लुइस डे ला फुएंते ने कहा, “हम बहुत रिलैक्स हैं। किसी भी तरह की दिक्कत को छोड़कर, हमारे पास पहले मैच से ही सभी उपलब्ध रहेंगे।”ग्रुप एच में स्पेन 15 जून को पर्दापण कर रही केप वर्डे, 21 जून को सऊदी अरब और 26 जून को उरुग्वे से खेलेगा।मिडफील्डर मिकेल मेरिनो, जो पैर में स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण चार महीने बाहर रहने के बाद रविवार को आर्सेनल के इस सीजन के आखिरी प्रीमियर लीग गेम में लौटे थे, उन्हें शामिल किया गया है। वह क्लब के साथी डेविड राया और मार्टिन जुबिमेंडी, टोटेनहम के पेड्रो पोरो, चेल्सी के मार्क कुकुरेला, मैनचेस्टर सिटी के रोड्री और क्रिस्टल पैलेस के येरेमी पिनो के साथ सात प्रीमियर लीग खिलाड़ियों में से एक हैं। अनकैप्ड डिफेंडर एरिक गार्सिया और मार्क पबिल को बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड के लिए शानदार प्रदर्शन करने के बाद टीम में शामिल किया गया है।उनाई साइमन (एथलेटिक बिलबाओ), डेविड राया (आर्सेनल), जोन गार्सिया (बार्सिलोना)।: मार्कोस लोरेंटे (एटलेटिको मैड्रिड), मार्क पबिल (एटलेटिको मैड्रिड), पेड्रो पोरो (टोटेनहम), एमेरिक लापोर्टे (एथलेटिक बिलबाओ), एरिक गार्सिया (बार्सिलोना), पाउ क्यूबार्सी (बार्सिलोना), मार्क कुकुरेला (चेल्सी), एलेजांद्रो ग्रिमाल्डो (बायर लेवरकुसेन)।: रोड्री (मैनचेस्टर सिटी), मार्टिन ज़ुबिमेंडी (आर्सेनल), मिकेल मेरिनो (आर्सेनल), पेड्री (बार्सिलोना), गैवी (बार्सिलोना), फैबियन रुइज़ (पेरिस सेंट-जर्मेन), एलेक्स बेना (एटलेटिको मैड्रिड)।येरेमी पिनो (क्रिस्टल पैलेस), विक्टर मुनोज़ (ओसासुना), मिकेल ओयारज़ाबल (रियल सोसिएदाद), फेरान टोरेस (बार्सिलोना), लैमिन यामल (बार्सिलोना), डैनी ओल्मो (बार्सिलोना), निको विलियम्स (एथलेटिक बिलबाओ), बोर्जा इग्लेसियस (सेल्टा विगो)।