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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: शुक्रवार, 29 मई 2026 (14:32 IST)

चोट के बावजूद फीफा विश्वकप के लिए गत विजेता अर्जेंटीना टीम में शामिल हुए लियोनेल मेस्सी

Lionel Messi
हाल ही में एक क्लब मैच में चोट के बावजूद लियोनेल मेसी उन 26 खिलाड़ियों में शामिल थे, जिन्हें अर्जेंटीना की फीफा वर्ल्ड कप टीम में जगह मिली। यह टूर्नामेंट अगले महीने संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में शुरू होगा। इंटर मियामी के कप्तान मेसी टीम के आक्रमण की अगुवाई करेंगे।

इस आक्रमण पंक्ति में इंटर मिलान के स्ट्राइकर लुटारो मार्टिनेज और एटलेटिको मैड्रिड के जूलियन अल्वारेज भी शामिल हैं। मैनेजर लियोनेल स्कोलोनी ने चेल्सी के मिडफील्डर एन्ज़ो फर्नांडीज, एस्टन विला के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज, इंटर मियामी के मिडफील्डर रोड्रिगो डी पॉल और लिवरपूल के मिडफील्डर एलेक्सिस मैक एलिस्टर को भी टीम में शामिल किया है।

कुल मिलाकर, 2022 में कतर में वर्ल्ड कप जीतने वाली ‘अल्बिसेलेस्टे’ (अर्जेंटीना) टीम के 17 खिलाड़ी इस बार भी टीम में शामिल हैं। अर्जेंटीना अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत 16 जून को अल्जीरिया के खिलाफ करेगा, जिसके बाद ग्रुप जे में उसका मुकाबला ऑस्ट्रिया और जॉर्डन से होगा। तीन बार की वर्ल्ड कप चैंपियन टीम इस टूर्नामेंट के लिए 6 जून को होंडुरास और 9 जून को आइसलैंड के खिलाफ दोस्ताना मैच खेलकर अभ्यास करेगी।

अर्जेंटीना की टीम:

गोलकीपर: एमिलियानो मार्टिनेज (एस्टन विला), जेरोनिमो रुल्ली (ओलंपिक डी मार्सिले), जुआन मुसो (एटलेटिको मैड्रिड)

डिफेंडर: लियोनार्डो बालेर्डी (ओलंपिक डी मार्सिले), निकोलस टैग्लियाफिको (ओलंपिक लियोनेस), गोंज़ालो मोंटिएल (रिवर प्लेट), लिसेंड्रो मार्टिनेज (मैनचेस्टर यूनाइटेड), क्रिस्टियन रोमेरो (टोटेनहम हॉटस्पर), निकोलस ओटामेंडी (बेनफिका), फैकुंडो मेडिना (ओलंपिक डी मार्सिले), नहुएल मोलिना (एटलेटिको मैड्रिड)

मिडफील्डर: लिएंड्रो पारेडेस (बोका जूनियर्स), रोड्रिगो डी पॉल (इंटर मियामी), वैलेंटीन बारको (रेसिंग स्ट्रासबर्ग), जियोवानी लो सेल्सो (रियल बेटिस), एक्सेक्विएल पलासियोस (बायर लेवरकुसेन), एलेक्सिस मैक एलिस्टर (लिवरपूल), एन्ज़ो फर्नांडीज (चेल्सी)

फॉरवर्ड: जूलियन अल्वारेज़ (एटलेटिको मैड्रिड), लियोनेल मेसी (इंटर मियामी), निको गोंज़ालेज़ (एटलेटिको मैड्रिड), थियागो अल्माडा (एटलेटिको मैड्रिड), गिउलियानो सिमियोन (एटलेटिको मैड्रिड), निको पाज (कोमो), जोस मैनुअल लोपेज (पामेइरास), लुटारो मार्टिनेज (इंटर मिलान)।
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