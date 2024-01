11 दिन से पानी में थी लाश, प्वाइंट ब्लैंक रेज से Divya Pahuja के सिर में मारी थी गोली

Narendra Modi greeted the countrymen on Makar Sankranti, Magh Bihu and Pongal : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में सोमवार को फसल कटाई के विभिन्न त्योहारों के मौके पर देशवासियों को बधाई दी और सभी की अच्छी सेहत के साथ जीवन में सुख और समृद्धि की भी कामना की। देश में आज मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू और उत्तरायण का त्योहार मनाया जा रहा है।