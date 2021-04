रूस ने निभाई दोस्ती : ऑक्सीजन, दवाइयों समेत दो विमान पहुंचे दिल्ली

नई दिल्ली। में के बढ़ते मामलों के बीच रूस से मेडिकल जरूरतों की पहली खेप गुरुवार को भारत पहुंच गई है।

रूस ने भारत को भेजी पहली खेप में

20 कंसंटेटर, 75 वेंटिलेटर, 150 बेडसाइड मॉनिटर और

दवाइयां

शामिल है। रूस से दो उड़ाने यह सारी मदद लेकर आज सुबह दिल्ली पहुंची।

#WATCH | Two flights from Russia, carrying 20 oxygen concentrators, 75 ventilators, 150 bedside monitors, and medicines totalling 22 MT, arrived at Delhi airport earlier this morning. pic.twitter.com/L2JRu3WLZs