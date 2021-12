लगातार बढ़ रहे ओमिक्रॉन संक्रमित, कर्नाटक में मिला तीसरा मरीज

कर्नाटक के स्वास्थ्‍य मंत्री डॉ. सुधाकर के ने कहा कि राज्य में आज ओमिक्रॉन का तीसरा मरीज मिला है। दक्षिण अफ्रीका से लौटे एक 34 साल के व्यक्ति में ओमिक्रॉन संक्रमण पाया गया। एक सरकारी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। उसके संपर्क में आए 20 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है।

Third case of Omicron detected in Karnataka. A 34-year-old returnee from South Africa has tested positive. He is isolated & being treated in a govt hospital. 5 primary and 15 secondary contacts traced and their samples sent for testing: Health Minister Dr Sudhakar K pic.twitter.com/skj0Zdb5uR