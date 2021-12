देश के 7 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन, इन 2 स्थानों पर मिले नए मरीज...

नई दिल्ली। देश में के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। रविवार को आंध्र प्रदेश में एक ओमिक्रॉन संक्रमित मिला। वहीं चंडीगढ़ में कोरोना के नए स्वरूप का एक मामला सामने आया। इस तरह देश के 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना का ओमिक्रॉन वैरिएंट पाया गया है।

आंध्र प्रदेश में आज कोरोना वायरस के ओमाक्रॉन वैरिएंट का पहला मामला सामने आया है। 22 नवंबर को इटली से भारत आए एक व्यक्ति में 1 दिसंबर को के लक्षण पाए गए थे।

