मानव कौल, आनंद तिवारी कोरोना वायरस से संक्रमित, अर्जुन रामपाल ने खुद को किया क्वारंटाइन

मुंबई। अभिनेता ने गुरुवार को कहा कि अभिनेता और आनंद तिवारी के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद उनकी आगामी फिल्म ‘नेल पॉलिश’ की शूटिंग तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है।

रामपाल ने कहा कि वह अपनी जांच के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं और इस समय घर में पृथक-वास कर रहे हैं।

उन्होंने अपनी एक तस्वीर पोस्ट करते हुए ट्वीट किया, 'मैं घर पर पृथक-वास में हूं। ‘नेल-पालिश’ के सेट पर कल मानव कौल और आनंद तिवारी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। प्रोडक्शन ने तत्काल शूटिंग रोक दी है और हर व्यक्ति की दोबारा जांच की जा रही है।'

Bummer quarantined at home. As #ManavKaul and #AnandTewari tested positive for Covid on sets of #Nailpolish yesterday. Production has stopped shoot immediately and everyone’s been retested.I am quarantined at home awaiting my results.Staying away from everyone.Get well soon boys pic.twitter.com/RWguZM66d4