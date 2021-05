CoronaVirus Live Updates: ओडिशा से कर्नाटक पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस

-पिछले 24 घंटों में देश में 3,26,098 लोग कोरोना संक्रमित हुए। 3,53,299 डिस्चार्ज, 3890 लोगों की मौत।

-अब तक 2,43,72,907 लोग इस महामारी से संक्रमित हुए, 2,04,32,898 डिस्चार्ज, 2,66,207 की मौत और 36,73,802 एक्टिव मामले दर्ज किए गए।

-देश में 18,04,57,579 कोरोना वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है।

India reports 3,26,098 new #COVID19 cases, 3,53,299 discharges and 3,890 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry



Total cases: 2,43,72,907

Total discharges: 2,04,32,898

Death toll: 2,66,207

Active cases: 36,73,802



Total vaccination: 18,04,57,579 pic.twitter.com/qvAExjSPxE