CoronaVirus India Update : भारत में कोरोना के 10,488 नए मामले, 532 दिनों में सबसे कम एक्टिव मरीज

नई दिल्ली। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 10,488 नए मामले आए। संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3 करोड़ 45 लाख 10 हजार 413 हुई। इस अवधि के दौरान एक्टिव मरीजों की संख्या कम होकर 1,22,714 रह गई, जो पिछले 532 दिन में सबसे कम है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 313 और मरीजों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 4,65,662 हो गई है। केरल में 248 की और महाराष्ट्र में 15 लोगों की मौत हुई।

पिछले 24 घंटों में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 2,154 की कमी आई है। फिलहाल यह संक्रमण के कुल मामलों का 0.36 प्रतिशत है जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की राष्ट्रीय दर 98.30% है जो पिछले साल मार्च के बाद से सबसे अधिक है।

#COVID-19 | India reports 10,488 new cases, 12,329 recoveries & 313 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry.

Total cases 3,45,10,413

Total recoveries 3,39,22,037

Death toll 4,65,662

Active cases 1,22,714



Total Vaccination: 1,16,50,55,210 pic.twitter.com/CImIcmfqTf