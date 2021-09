4 दिन बाद फिर देश में कोरोना के 30,000 से ज्यादा नए मामले, मोदी के जन्मदिन पर वैक्सीनेशन का महाभियान

नई दिल्ली। देश में एक बार फिर का संक्रमण बढ़ता दिखाई दे रहा है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में 4 दिनों बाद फिर 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए।

पिछले 24 घंटों में 30,570 लोग कोरोनावायरस से संक्रमित हुए जबकि महामारी की वजह से 431 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 38,303 लोग स्वस्थ होकर घर लौट गए।

देश में कुल 3 करोड़ 33 लाख 47 हजार 325 लोग कोरोनावायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 3 करोड़ 25 लाख 60 हजार 474 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में 3 लाख 42 हजार 923 एक्टिव मरीज हैं। महामारी से अब तक 4 लाख 43 हजार 928 लोग मारे जा चुके हैं।

India reports 30,570 new #COVID19 cases, 38,303 recoveries and 431 deaths in last 24 hours, as per Health Ministry.

Total cases: 3,33,47,325

Active cases: 3,42,923

Total recoveries: 3,25,60,474

Death toll: 4,43,928



Total vaccination: 76,57,17,137 (64,51,423 in last 24 hours) pic.twitter.com/aM5jzNXshh