राहत भरी खबर, देश में कोरोनावायरस के 8,865 नए मामले, 197 की मौत

नई दिल्ली। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 8,865 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,44,56,401 हो गई। पिछले 287 दिन में सामने आए ये सबसे कम दैनिक मामले हैं। वहीं, एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,30,793 हो गई है, जो 525 दिन में सबसे कम है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण से 197 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,63,852 हो गई। देश में लगातार 39 दिन से कोविड-19 के दैनिक मामले 20 हजार से कम हैं और 142 दिन से 50 हजार से कम दैनिक मामले सामने आ रहे हैं।

पिछले 24 घंटे में एक्टिव मरीजों की संख्या में 3,303 की कमी दर्ज की गई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.27 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 के बाद से सर्वाधिक है।

#COVID19 | India reports 8,865 new cases (lowest in 287 days), 11,971 recoveries & 197 deaths in last 24 hrs.

Active caseload 1,30,793 - lowest in 525 days. Daily positivity rate (0.80%) less than 2% for last 43 days, Weekly Positivity Rate (0.97%) less than 2% for last 53 days. pic.twitter.com/sRqxzpVCXM