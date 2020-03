CoronavirusLockdown : सामने आया Social Distancing का शानदार उदाहरण (वीडियो)

देशवासी लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन कई जगहों से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि खरीदारी करते समय लोग सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं रख रही है।

कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को रोकने के लिए जरूरी है कि सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखा जाए।

ऐसे में के से आई ये तस्वीरें और वीडियो सोशल डिस्टेंसिंग का एक शानदार उदाहरण हैं।

यहां सब्जी बाजार में खरीदारी करने निकले लोग सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक निश्चित दूरी बनाकर चल रहे हैं और दूरी के लिए सड़क पर मार्क बनाए गए हैं। देशवासियों को कोरोना को हराना है तो सामाजिक दूरी का पालन तो करना पड़ेगा। देखें वीडियो (Photo and video courtesy: Twitter)





Residents of Temple town, #Tirupati, practise at an open vegetable market during #lockdown due to #COVIDー19 pic.twitter.com/zrF87qTOxv