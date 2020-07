कोरोनावायरस Live Updates : एक दिन में कोरोनावायरस के 45,720 नए मामले, 1,129 की मौत

-देश में एक दिन में कोरोनावायरस के 45,720 नए मामले, 1,129 की मौत

-अब तक 12,38,635 लोग कोरोना से संक्रमित, मृतकों का आंकड़ा भी बढ़कर 29,861 हो गया।

-4,26,167 एक्टिव केसेस, 7,82,606 मरीज स्वस्थ हुए

India's #COVID19 case tally crosses 12 lakh mark with highest single-day spike of 45,720 new cases & 1,129 deaths in the last 24 hrs



Total #COVID19 positive cases stand at 12,38,635 incl 4,26,167 active cases, 7,82,606 cured/discharged/migrated & 29,861deaths: Health Ministry pic.twitter.com/PsNwAozRT0