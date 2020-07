कोरोनावायरस Live Updates : झारखंड विधानसभा 5 दिन के लिए सील

-अमेरिका में 24 घंटों में 76,570 नए मामले, 1100 से ज्यादा लोगों की मौत।

-यहां अब तक 41 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण के शिकार।

76,570 #COVID19 cases & 1,225 deaths reported in the United States in the last 24 hours as per Johns Hopkins University: AFP news agency