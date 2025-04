ईसाई धर्म: गुड फ्राइडे कब है, क्या करते हैं इस दिन

When is Good Friday, what do we do on this day: धार्मिक मान्यतानुसार ईसाई धर्म में, गुड फ्राइडे ईस्टर संडे से ठीक पहले पड़ने वाले शुक्रवार को होता है। 2025 में, गुड फ्राइडे 18 अप्रैल, शुक्रवार को मनाया जाएगा। यह महत्वपूर्ण दिन कलवारी/गोलगोथा में यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने और मृत्यु की याद दिलाता है। यह दुनिया भर के ईसाइयों के लिए शोक, तपस्या और मनन का दिन है। गुड फ्राइडे, ईसाई धर्म के लिए एक खास अवसर है, जब वे यीशु मसीह के बलिदान और मानवता के लिए उनके प्रेम को याद करते हैं।

ईसाई समुदाय गुड फ्राइडे के दिन आमतौर पर क्या करते हैं। आइए जानते हैं...

* चर्च सेवाएं: अधिकांश ईसाई संप्रदाय गुड फ्राइडे पर विशेष, गंभीर चर्च सेवाएं आयोजित करते हैं। इन सेवाओं में अक्सर शामिल होता है:

- पैशन नैरेटिव का पाठ: ईसाई धर्म में वर्णित यीशू मसीह के दुख और क्रूस पर चढ़ने की कहानी पढ़ी जाती है।

- क्रूस का वंदन: उपासक यीशु के बलिदान के सम्मान के प्रतीक के रूप में घुटने टेककर, छूकर या चूमकर क्रूस का वंदन कर सकते हैं।

- 'सात अंतिम शब्द' सेवा: कुछ चर्च एक ऐसी सेवा आयोजित करते हैं जहां 7 अलग-अलग उपदेशक क्रूस पर मसीह के अंतिम कथनों पर विचार करते हैं।

- मौन चिंतन: चर्चों में वातावरण अक्सर शांत होता है, रोशनी मंद होती है और कभी-कभी कोई संगीत नहीं होता है, जिससे एक चिंतनशील माहौल बनता है। और क्रूस पर यीशु के अंतिम शब्दों के साथ यह सभा समाप्त हो सकती हैं तथा सभा में उपस्थित लोग सभी चुपचाप जा सकते है।

* उपवास और परहेज: कई ईसाई गुड फ्राइडे पर उपवास रखते हैं। यह मांस से परहेज से लेकर पूरी तरह से उपवास तक हो सकता है, जो मसीह के बलिदान का सम्मान करने का एक तरीका है।

* प्रार्थना और मनन: यह यीशु की मृत्यु के अर्थ और मानवता के लिए इसके महत्व पर गहरी व्यक्तिगत प्रार्थना और चिंतन का दिन है।

* क्रूस के रास्ते: कई ईसाई, विशेष रूप से कैथोलिक, क्रूस के रास्तों में भाग लेते हैं, और एक श्रृंखला के माध्यम से यीशु के अंतिम घंटों की घटनाओं को याद करती है।

* गुड फ्राइडे जुलूस: दुनिया के कुछ हिस्सों में, जुलूस निकाले जाते हैं जहां प्रतिभागी क्रूस उठाते हैं, भजन गाते हैं।

* शोक: कुछ व्यक्ति और चर्च शोक के प्रतीक के रूप में मूर्तियों, क्रूसों और चित्रों को काले कपड़े से ढंक सकते हैं। चर्च की घंटियां अक्सर मौन रहती हैं।

* प्रायश्चित के कार्य: कुछ ईसाई ईश्वर के विरुद्ध पापों और मसीह के दुख के प्रायश्चित के लिए विशिष्ट प्रार्थनाओं या तपस्या के कार्यों में संलग्न हो सकते हैं।

गुड फ्राइडे उत्सव का दिन नहीं है, बल्कि ईसाइयों के लिए यीशु द्वारा मानवता के लिए किए गए बलिदान और ईश्वर के गहन प्रेम पर विचार करने का समय है। यह पवित्र सप्ताह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो ईस्टर संडे के आनंदमय उत्सव की ओर ले जाता है, जो यीशु के पुनरुत्थान की याद दिलाता है।