चंद्रयान 3 पर राजनीति, कांग्रेस ने पीएम मोदी पर लगाया गंभीर आरोप

Chandrayaan 3 : चंद्रयान की चांद पर सफल लैंडिंग के एक दिन बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने गुरुवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग का श्रेय ले रहे हैं, लेकिन वह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और उसके वैज्ञानिकों का सहयोग करने में बुरी तरह विफल रहे हैं।

पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कुछ खबरों का हवाला दिया जिनमें दावा किया कि अंतरिक्ष विभाग के बजट में कटौती की गई और ‘एचईसी’ (हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन) इंजीनियरों को कई महीने का वेतन नहीं मिला।

वेणुगोपाल ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, 'चंद्रयान लैंडिंग का उत्साह और गर्व लंबे समय तक हमारे साथ बने रहेगा। इसरो अध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथ के नेतृत्व ने वास्तव में इतिहास रचा और हम उन्हें और उनकी टीम को हार्दिक बधाई देते हैं। बहरहाल, प्रधानमंत्री को अपने पाखंड के लिए कुछ जवाब देना चाहिए।

