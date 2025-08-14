गुरुवार, 14 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. cloudburst causes devastation in kishtwar jammu
Written By सुरेश एस डुग्गर
Last Updated :जम्मू , गुरुवार, 14 अगस्त 2025 (16:34 IST)

किश्तवाड़ के चशोती में बादल फटा, 17 की मौत, 12 शव बरामद, कैसे हुआ हादसा, पढ़िए ग्राउंड रिपोर्ट

Big devastation
किश्तवाड़ के पाडर इलाके में स्थित मचेल माता मंदिर के पास बादल के फटने से 17 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में श्रद्धालु भी बताए जा रहे हैं। मृतक संख्या बढ़ने की आशंका है क्योंकि अभी कइयों के लापता होने की खबरें आ रही थीं। इस घटना में 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, वहीं भारी नुकसान की भी आशंका है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। बादल फटने के बाद इलाके में बाढ़ आ गई है।
 
इस लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष और स्थानीय विधायक सुनील कुमार शर्मा से बादल फटने का संदेश मिलने के बाद किश्तवाड़ के उपायुक्त पंकज कुमार शर्मा से बात की। 
 
उन्होंने बताया कि चशोती क्षेत्र में भीषण बादल फटने से भारी जनहानि हो सकती है। प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया है और बचाव दल घटनास्थल के लिए रवाना हो गया है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है और आवश्यक बचाव एवं चिकित्सा प्रबंधन व्यवस्था की जा रही है। जितेंद्र सिंह ने बताया कि मेरा कार्यालय नियमित रूप से अपडेट प्राप्त कर रहा है और हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी। सुनील शर्मा ने कहा है कि किश्तवाड़ में भारी नुकसान हो सकता है। हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी तक कोई संख्या या डेटा नहीं है, लेकिन वहां भारी नुकसान की आशंका है। 
 
फिलहाल हमारे पास कोई संख्या या डेटा नहीं है। यात्रा जारी होने के कारण, इलाका भीड़भाड़ वाला है। मैं उपराज्यपाल से बात करूंगा और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ टीम की मांग करूंगा। 
किश्तवाड़ के उपायुक्त पंकज शर्मा ने कहा कि किश्तवाड़ के चशोती इलाके में अचानक बाढ़ आ गई है, जो मचेल माता यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है। बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है।  इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से कहा गया कि किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना से व्यथित हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। 
 
सिविल, पुलिस, सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अधिकारियों को बचाव एवं राहत अभियान को और तेज करने और प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया।  दूसरी तरफ श्रीनगर मौसम केंद्र ने बताया है कि अगले 4-6 घंटों के दौरान जम्मू-कश्मीर के कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश और गरज, बिजली, तेज हवाओं के साथ हल्की तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। 
 
कुपवाड़ा, बारामुल्ला, बांडीपोरा, श्रीनगर, गंदरबल के कुछ स्थानों, बडगाम, पुंछ, राजौरी, रियासी, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाकों, काजीगुंड-बनिहाल-रामबन अक्ष पर थोड़े समय के लिए तेज बारिश हो सकती है।
 इसके अलावा कुछ संवेदनशील स्थानों और पहाड़ी इलाकों में बादल फटने, अचानक बाढ़, भूस्खलन, भूस्खलन और पत्थर गिरने की संभावना है। ढीली संरचनाओं, बिजली के खंभों, तारों और पुराने पेड़ों से दूर रहने की सलाह लोगों की दी गई है। मौसम विभाग की ओर से वुल्लर झील, डल झील और अन्य जलाशयों में नौका विहार, शिकारा सवारी और अन्य गतिविधियों को स्थगित करने के लिए भी कहा गया है।
 
गृह मंत्री ने की उपराज्यपाल से बात
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, किश्तवाड़ जिले में बादल फटने की घटना पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात की। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य कर रहा है, एनडीआरएफ की कई टीम घटनास्थल पर पहुंच गई हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

भारत आएंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी, NSA डोभाल से भी मिलेंगे, क्या हो सकता है बातचीत का मुद्दा

भारत आएंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी, NSA डोभाल से भी मिलेंगे, क्या हो सकता है बातचीत का मुद्दाचीन के विदेश मंत्री वांग यी सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि तंत्र के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल के साथ वार्ता करने के लिए सोमवार को भारत आएंगे। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चीनी शहर तियानजिन की प्रस्तावित यात्रा से कुछ दिन पहले वांग भारत आ रहे हैं।

'मृत' लोगों के साथ राहुल गांधी की चायपार्टी, चुनाव आयोग को कहा धन्यवाद

'मृत' लोगों के साथ राहुल गांधी की चायपार्टी, चुनाव आयोग को कहा धन्यवादRahul Gandhi targets Election Commission: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की है, जिनका नाम विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कथित तौर पर इस आधार पर मतदाता सूची से हटा दिया गया कि उनकी मौत हो चुकी है।

तमिलनाडु की PHD छात्रा ने राज्यपाल के हाथों डिग्री लेने से किया इनकार, जा‍निए किस बात से है नाराज...

तमिलनाडु की PHD छात्रा ने राज्यपाल के हाथों डिग्री लेने से किया इनकार, जा‍निए किस बात से है नाराज...Tamil Nadu PhD student case : तमिलनाडु के मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय द्वारा बुधवार को आयोजित दीक्षांत समारोह में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाली एक महिला ने राज्यपाल आरएन रवि का बहिष्कार किया। कुलपति एन. चंद्रशेखर सहित विश्वविद्यालय के शीर्ष अधिकारी मंच पर राज्यपाल के पास खड़े थे और उपाधि प्राप्त करने वाले एक-एक करके मंच पर आए और उन्होंने रवि को अपने प्रमाण पत्र दिए, तस्वीरें खिंचवाईं और उनसे उपाधि प्राप्त की।

क्या होता है कर्तव्य निभाना, महिला पुलिस अधिकारी ने बताया, इंटरनेट वायरल, क्यों लोग कर रहे हैं तारीफ

क्या होता है कर्तव्य निभाना, महिला पुलिस अधिकारी ने बताया, इंटरनेट वायरल, क्यों लोग कर रहे हैं तारीफमहिला अधिकारी ज़ोरदार तरीके से सड़क पर भागती हुई दिखाई दे रही है। आप सोचेंगे कि वे गाड़ियों से भरी सड़क पर क्यों भाग रही हैं तो इसका जवाब है कि वे एंबुलेंस के लिए रास्ता बना रही हैं। यह महिला पुलिस अधिकारी गाड़ियों को रोकती है और एक रास्ता बनाती जाती है, यह रास्ता एम्बुलेंस के लिए बनाया जा रहा था।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

और भी वीडियो देखें

पाक पीएम शरीफ ने की पाकिस्तान ने नई आर्मी रॉकेट फोर्स के गठन की घोषणा

पाक पीएम शरीफ ने की पाकिस्तान ने नई आर्मी रॉकेट फोर्स के गठन की घोषणाPakistan announces formation of new Army Rocket Force: पाकिस्तान ने उन्नत तकनीक से लैस एक नए बल 'आर्मी रॉकेट फोर्स' (Army Rocket Force) के गठन की घोषणा की है, जो देश की लड़ाकू क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shahbaz Sharif) ने बुधवार देर रात 79वें स्वतंत्रता दिवस और भारत के साथ हाल ही में हुए सैन्य टकराव के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में यह घोषणा की।

कैसे मुगलों की गलतियों ने भारत को बना दिया अंग्रेजों का गुलाम? जानिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे जमाई अपनी जड़ें

कैसे मुगलों की गलतियों ने भारत को बना दिया अंग्रेजों का गुलाम? जानिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे जमाई अपनी जड़ेंHow Mughals emperors mistakes led to entry of Britishers in india: भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य का पतन और ब्रिटिश शासन का उदय एक ऐसी घटना है जिसने हमारे देश का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन क्या यह सिर्फ ब्रिटिशों की कूटनीति और सैन्य शक्ति का परिणाम था? इतिहास के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि मुगलों की कुछ रणनीतिक और ऐतिहासिक गलतियां भी थीं, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपने पैर जमाने का मौका दिया और अंततः हमें 200 साल की गुलामी में धकेल दिया। आइए, उन प्रमुख घटनाओं पर नजर डालते हैं

LIVE: किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, क्या है हेल्पलाइन नंबर?

LIVE: किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, क्या है हेल्पलाइन नंबर?Latest News Today Live Updates in Hindi : जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने किश्तवाड़ के एक गांव में बादल फटने से आई अचानक बाढ़ से तबाही मच गई। हादसे में कम से कम 12 लोग मारे गए हैं और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। पल पल की जानकारी...

किश्तवाड़ के चशोती में बादल फटा, 15 से अधिक की मौत, 12 शव बरामद, कैसे हुआ हादसा, पढ़िए ग्राउंड रिपोर्ट

किश्तवाड़ के चशोती में बादल फटा, 15 से अधिक की मौत, 12 शव बरामद, कैसे हुआ हादसा, पढ़िए ग्राउंड रिपोर्टकिश्तवाड़ के पाडर इलाके में स्थित मचेल माता मंदिर के पास बादल के फटने से 15 से अधिक लोगों की मौत हो गई। मृतकों में श्रद्धालु भी बताए जा रहे हैं। मृतक संख्या बढ़ने की आशंका है क्योंकि अभी कइयों के लापता होने की खबरें आ रही थीं। इस घटना में 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, वहीं भारी नुकसान की भी आशंका है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। बादल फटने के बाद इलाके में बाढ़ आ गई है।

कांग्रेस का बड़ा आरोप, मोदी फर्जी मतदाताओं के बूस्टर डोज से जीते

कांग्रेस का बड़ा आरोप, मोदी फर्जी मतदाताओं के बूस्टर डोज से जीतेCongress attacks PM Modi : कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी में फर्जी मतदाताओं के बूस्टर डोज से जीते थे। भाजपा ने 6 लोकसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के आंकड़े सामने रखकर यह साबित कर दिया कि उसके तथा निर्वाचन आयोग के बीच सांठगांठ है।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमत

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमतVivo V60 5G भारत में लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 36,999 रुपए है। फीचर्स की बात करें तो वीवो V60 में 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स तक है। स्मार्टफोन वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

जन्माष्टमी

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com