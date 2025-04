2011 से भी बड़ी तबाही आएगी 2025 में, सुनामी को लेकर एक महिला की भविष्यवाणी! कौन हैं रियो तात्सुकी जिसकी सभी भविष्यवाणियां हो रही हैं सही साबित?

साल 1991 में क्वीन बैंड के लीड सिंगर फ्रेडी मर्करी की मृत्यु की भविष्यवाणी।

साल 1995 में कोब भूकंप की भविष्यवाणी जिसमें 6,000 लोगों ने जान गंवाई थी।

प्रिंसेस डायना को लेकर रियो तात्सुकी को सपना आया था और इस बारे में उन्होंने अपनी ड्रीम डायरी में 31 अगस्त, 1992 में लिखा था. इसके ठीक पांच साल बाद 31 अगस्त, 1997 में प्रिंसेस डायना की ट्रैजिक एक्सीडेंट में मौत हुई थी।

कोविड -19 महामारी को लेकर भी रियो तात्सुकी ने अपनी डायरी (Ryo Tatsuki Dream Diary) में लिखा था। अपनी डायरी में रियो तात्सुकी ने लिखा था कि साल 2020 में एक वायरस आएगा और कम होने के बाद 10 साल बाद फिर लौटकर आएगा।

जापानी मंगा कलाकार रियो तात्सुकी ने 1999 में एक किताब ‘The Future I Saw’ लिखी, जिसमें कई भविष्यवाणियां की गई थीं। जैसे प्रिंसेस डायना की मौत और कोविड-19 महामारी जो सच साबित हुई। अब उन्होंने 2025 में एक भीषण सुनामी की भविष्यवाणी की है, जो जापान समेत कई देशों को प्रभावित कर सकती है। यह किताब अब एक दुर्लभ कलेक्टर्स आइटम बन चुकी है।जापान की रियो तात्सुकी ने 1975 में बतौर मंगा कलाकार अपना करियर शुरू किया था। लेकिन 1980 के बाद उन्हें बार-बार भविष्य से जुड़े सपने आने लगे। उन्होंने इन सपनों को एक ‘ड्रीम डायरी’ में नोट करना शुरू किया और फिर 1999 में एक मंगा बुक प्रकाशित की— The Future I Saw यानी ‘जो भविष्य मैंने देखा’ इस किताब में लिखी कई भविष्यवाणियां किताब छपने के बाद सच साबित हुईं। यही वजह है कि अब यह किताब दुनियाभर में रेयर कलेक्टर्स आइटम बन चुकी है।कोबे भूकंप (1995) और फ्रेडी मर्करी की मौत (1991) की भविष्यवाणी भी रियो की डायरी में पहले से मौजूद थी। प्रिंसेस डायना की मौत को लेकर उन्होंने 31 अगस्त 1992 को अपने नोट में लिखा था, “ダイヤナ?死んだ?” जिसका हिंदी मतलब डायना? मरी? है। ठीक 5 साल बाद 31 अगस्त 1997 को डायना का निधन हो गया। कोविड-19 महामारी को लेकर उन्होंने लिखा था— 25 साल बाद 2020 में एक अनजान वायरस आएगा, जो अप्रैल में चरम पर होगा और 10 साल बाद फिर लौटेगा।अब रियो तात्सुकी की जो भविष्यवाणी सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, वह है 2025 की सुनामी। उनके अनुसार जुलाई 2025 में एक भीषण सुनामी आएगी, जो 2011 की जापान सुनामी से तीन गुना ज्यादा खतरनाक होगी। यह जापान के साथ-साथ फिलीपींस, ताइवान, इंडोनेशिया और अन्य देशों को भी प्रभावित करेगी। इस भविष्यवाणी ने लोगों में दहशत फैला दी है, क्योंकि हाल ही में भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ती जा रही हैं। क्या रियो की यह भविष्यवाणी भी सच होगी?रियो तात्सुकी के अनुसार जापान और उसके पड़ोसी देशों में जुलाई, 2025 में जलप्रलय आने वाला है। इस सुनामी (Tsunami) का सपना तात्सुकी ने देखा था, जिसमें उन्हें दिखा कि प्रशांत महासागार उफनता हुआ दक्षिण जापान की तरफ बढ़ रहा है बिल्कुल ऐसे जैसे उबल रहा हो। रियो तात्सुकी का मानना है कि यह अंडरवॉटर वॉल्केनिक इरप्शन या फिर समुद्रतल में होने वाले बड़े एक्सप्लोजन के कारण होगा। रियो तात्सुकी का कहना है कि यह सुनामी 2011 में आई सुनामी से तीन गुना ज्यादा बड़ी होगी।रियो की किताब The Future I Saw साल 1999 में पब्लिश हुई थी और तब से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। यह किताब अब बाज़ार में उपलब्ध नहीं है और सिर्फ कुछ ही लोगों के पास इसकी सेकंड हैंड कॉपी बची है।Edited By: Navin Rangiyal