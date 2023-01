अपनी स्टडी को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं?

study n exam



- ईशु शर्मा

अक्सर हर विद्यार्थी का यह सवाल होता है कि अपनी स्टडी (study) को प्रोडक्टिव (productive) कैसे बनाएं? ज़्यादा लंबे समय तक पढ़ने के बाद भी हमें कुछ याद नहीं होता है और न कुछ समझ आता है। आपको बता दें कि आप थोड़े समय में भी प्रोडक्टिव पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे आपको पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद भी रहेगा और कम समय में आप अपने सेलेबस (syllabus) को भी पूरा कर पाएंगे।





चलिए जानते हैं 5 ऐसे टिप्स, जिससे आप अपनी स्टडी को प्रोडक्टिव बना सकते हैं.....

1. शॉर्ट नोट्स बनाएं: Make Short Notes

प्रोडक्टिव स्टडी (productive study) का सबसे बेहतरीन तरीका शॉर्ट नोट्स बनाना ही है। अक्सर विद्यार्थी कम समय होने के कारण नोट्स नहीं बनाते है जिससे उन्हें पढ़ा हुआ याद रखने में समस्या आती है। आप शार्ट नोट्स स्टिकी नोट्स (sticky notes) लगा कर भी बना सकते है और ध्यान रहे कि शार्ट नोट्स हमेशा बुलेटिन पॉइंट्स (bulletin points) में ही हो।

2. हाइलाइटर और कलर पेन का प्रयोग: Use Highlighter & Color Pens

कई विद्यार्थी कलर पेन (pen) और हाइलाइटर (highlighter) का उपयोग सिर्फ कॉपी सजाने को समझते हैं पर जब भी आप किसी टॉपर (topper) के नोट्स देखेंगे तो आपको अक्सर हाइलाइटर और कलर पेन (color pen) का प्रयोग दिखेगा। ऐसे नोट्स से पढ़ाई करने के बाद दिमाग में नोट्स की क्लियर छवि बनती है और आपकी स्टडी भी मज़ेदार होती है।

3. नोट्स को अपनी भाषा में बनाएं: Make Notes on you own language

कई बार विद्यार्थी दूसरों के नोट्स से ही पढ़ना पसंद करते हैं, पर खुद की भाषा में नोट्स बनाने से आपका दिमाग उस टॉपिक (topic) को जल्दी ग्रैब (grab) कर लेता है और आपको कॉन्सेप्ट (concept) ज़्यादा जल्दी क्लियर होता है। आप छोटे-छोटे नोट्स भी अपनी भाषा में बना सकते हैं।

4. अपनी स्टडी का सही समय चुने: Right Time to Study

हम कई बार इस बात में उलझे रहते हैं कि सुबह या रात कौनसा समय पढ़ाई करने के लिए सबसे अच्छा है। दरअसल यह आप पर निर्भर करता है कि आपको किस समय पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा पसंद है। अपने पढ़ाई का सही समय चुने और उस समय में पूरे कॉन्सट्रेशन (concentratin) के साथ पढ़ाई करें।

5. अपने रूटीन को फॉलो करें: Follow Routine

रूटीन (routine) को फॉलो (follow) करना ही अनुशासन माना जाता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप एक सख्त टाइम टेबल (Time table) बनाएं जो आपसे कभी पूरा नहीं हो सकता। रूटीन का मतलब है की पढ़ाई का समय सिर्फ पढ़ाई को दें और बाकि समय आप स्पोर्ट्स या फैमिली के साथ बिताएं इससे आपका मानसिक तनाव कम रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा।