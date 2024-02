महंगी हुई टाटा की कारें, जानिए क्या है वजह

Tata Motors is now bigger than Maruti Suzuki : टाटा मोटर्स (Tata Motors) मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) को पछाड़ते हुए देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी बन गई है। टाटा मोटर्स मंगलवार को बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैप के हिसाब से देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई है। हालांकि सेल्स के मामले में आज भी मारुति सुजुकी इंडिया देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी है।