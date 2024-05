Maruti Suzuki को CNG कारों की बिक्री 30 फीसदी बढ़ने की उम्मीद

Maruti Suzuki को CNG कारों की बिक्री 30 फीसदी बढ़ने की उम्मीद

Maruti Suzuki expects sales of CNG cars to increase by 30 percent : मारुति सुजुकी इंडिया (MSI) को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में उसकी सीएनजी कारों की बिक्री 30 प्रतिशत से अधिक बढ़कर लगभग 6 लाख इकाई पर पहुंच जाएगी। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में लगभग 3 लाख इकाई निर्यात करने का लक्ष्य भी तय किया है।

कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में लगभग तीन लाख इकाई निर्यात करने का लक्ष्य भी तय किया है। मारुति सुजुकी इंडिया के कॉर्पोरेट मामलों के कार्यकारी निदेशक राहुल भारती ने कहा, सीएनजी में इस साल हमने यात्री वाहनों की लगभग 4.5 लाख इकाइयां बनाईं।

भारती ने कहा, हमें उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा छह लाख वाहनों का होगा। कंपनी घरेलू बाजार में वैगनआर, ब्रेजा, डिजायर और अर्टिगा जैसे विभिन्न मॉडलों के सीएनजी संस्करण बेचती है। भारती ने कहा कि कंपनी के हरियाणा स्थित मानेसर संयंत्र में सालाना लगभग एक लाख इकाई के क्षमता विस्तार से काफी हद तक अर्टिगा की आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि बाजार में अर्टिगा सीएनजी की मांग बहुत अधिक है, जिससे आपूर्ति संबंधी समस्याएं पैदा हो रही हैं। निर्यात के बारे में भारती ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य लगभग 3 लाख इकाइयों का निर्यात करने का है। (भाषा)

