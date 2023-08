Maruti Suzuki India का बड़ा प्लान, 2030-31 तक 28 मॉडल होंगे लॉन्च

Bengaluru-Mysuru Expressway Might Get Deducted via FASTag : अगर आप हाइवे पर ओवरस्पीड में गाड़ी चलता हैं तो सावधान हो जाएं इसके लिए आप पर जुर्माना भी लग सकता है। Bengaluru और मैसूर एक्सप्रेस वे (Bengaluru-Mysuru Expressway) पर स्पीडिंग से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों का फाइन अब सीधे उनके फास्टैग अकाउंट से कटेगा।