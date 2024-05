Tata ने लॉन्च किया Nexon SUV का सस्ता मॉडल, जानिए क्या हैं फीचर्स

Tata introduces new entry level petrol, diesel variants of its Nexon SUV : नेक्सॉन ने महिंद्रा XUV 3XO को टक्कर देने के लिए नए एंट्री-लेवल वैरिएंट भारत में लॉन्च किए हैं। इसमें पेट्रोल मॉडल में स्मार्ट (O) और डीजल मॉडल में स्मार्ट+ और स्मार्ट+ S वैरिएंट शामिल हैं। कीमत की बात की जाए तो नए स्मार्ट (O) पेट्रोल की कीमत 7.99 लाख रुपए है जबकि डीजल इंजन ऑप्शन के साथ स्मार्ट+ की कीमत 9.99 लाख रुपए और स्मार्ट+ S की कीमत 10.59 लाख रुपए (सभी कीमतें, एक्स-शोरूम) है।