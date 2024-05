Share bazaar: भारी मुनाफावसूली से लुढ़का शेयर बाजार, सेंसेक्स 733 और निफ्टी 172 अंक फिसला

77 terrorist attacks in Pakistan in the month of April: इस्लामाबाद (Islamabad) स्थित एक थिंक टैंक (think tank) की सुरक्षा आकलन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मार्च महीने में 56 आतंकी हमले (56 terrorist attacks) होने के बाद पाकिस्तान (Pakistan) में अप्रैल में अलग-अलग स्थानों पर 77 हमले (7 attacks) हुए जिनमें 70 लोगों की जान चली गई।