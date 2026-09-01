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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : Tuesday, 1 September 2026 (12:27 IST)

I'm Game मूवी प्रिव्यू: बॉक्स ऑफिस पर जुआरी बने दुलकर सलमान का नया दांव, 5 भाषाओं में रिलीज होगी एक्शन थ्रिलर

किस्मत या जिंदगी? 'I'm Game' में जुआरी बने दुलकर सलमान, 5 भाषाओं में रिलीज होगी साल 2026 की बड़ी एक्शन थ्रिलर
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (12:27 IST)
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किस्मत या जिंदगी? 'I'm Game' में जुआरी बने दुलकर सलमान, 5 भाषाओं में रिलीज होगी साल 2026 की बड़ी एक्शन थ्रिलर
साउथ के सुपरस्टार दुलकर सलमान बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं। पैन-इंडिया स्तर पर दर्शकों की नब्ज पकड़ने के लिए उनकी बहुप्रतीक्षित एक्शन थ्रिलर फिल्म 'I'm Game' (आई एम गेम) 3 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। वेफेयरर फिल्म्स (Wayfarer Films) के बैनर तले दुलकर सलमान और जोम वर्गीज द्वारा निर्मित यह फिल्म एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक बड़ा गेम-चेंजर साबित हो सकती है। पहले इसे 20 अगस्त को रिलीज करने की योजना थी, लेकिन मेकर्स ने इसकी पैन-इंडिया पहुंच को और मजबूत करने के लिए इसे 3 सितंबर 2026 को उतारने का रणनीतिक फैसला लिया है। यह फिल्म मलयालम के साथ-साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में बड़े पैमाने पर रिलीज होगी।
 

क्या है 'I'm Game' की कहानी?

यह सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि किस्मत और मौत के बीच झूलते एक जुआरी की कहानी है। फिल्म का मुख्य किरदार एक ऐसा बेखौफ जुआरी है, जिसे अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी किस्मत पर भरोसा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वह कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं के जाल में फंस जाता है जो उसकी दुनिया को पूरी तरह उलट-पुलट कर देती हैं। दांव पर सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि उसकी जान भी लग जाती है। दर्शकों को इसमें जबरदस्त एक्शन, क्राइम, रोमांस और सस्पेंस का परफेक्ट कॉम्बो देखने को मिलेगा।

150 लोकेशंस पर शूटिंग का मेगा-स्केल

इस प्रोजेक्ट का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी वर्ष 2025 की शुरुआत में शुरू हुई और 9 मार्च 2025 से लेकर 16 अप्रैल 2026 तक चली। इस दौरान प्रोडक्शन टीम ने दक्षिण भारत की 150 से ज्यादा लोकेशंस पर इसे शूट किया। इस विशाल प्रोडक्शन ने फिल्म को विजुअली बेहद शानदार बना दिया है।
 

दमदार स्टार कास्ट और शानदार क्रू

फिल्म का निर्देशन नाहस हिदायत ने किया है। नाहस ने साजीर बाबा, इस्माइल अबूबकर और बिलाल मोइदु के साथ मिलकर इसकी दमदार स्क्रिप्ट भी लिखी है।
 
एक्टिंग की बात करें तो दुलकर सलमान के साथ स्क्रीन पर कई बड़े नाम नजर आएंगे। इनमें एंटनी वर्गीज, मिस्किन, कायादु लोहार, सम्युक्ता विश्वनाथन, कथिर, विनय फोर्ट और पार्थ तिवारी जैसे बेहतरीन कलाकार शामिल हैं।
 
फिल्म के तकनीकी पहलू भी काफी मजबूत हैं। इसका म्यूजिक जेक्स बिजॉय ने दिया है, जबकि सिनेमैटोग्राफी की जिम्मेदारी जिमशी खालिद और जोमोन टी. जॉन ने संभाली है। फिल्म की एडिटिंग चमन चाको ने की है।

क्यों है यह फिल्म खास?

यह फिल्म दुलकर सलमान की मलयालम सिनेमा में एक दमदार वापसी का प्रतीक है। पांच भाषाओं में रिलीज होने की वजह से यह सिर्फ एक क्षेत्रीय फिल्म न रहकर पूरे भारत के दर्शकों को टारगेट कर रही है। एक्शन और थ्रिलर पसंद करने वाले दर्शकों के लिए 2026 की शुरुआत में 'I'm Game' यकीनन एक बड़ा और मनोरंजक विकल्प बनकर उभरने वाली है।
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